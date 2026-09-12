Las visitas a la Rula de Avilés reunieron este verano a 359 personas y rozan ya los 12.000 participantes desde 2010

Las visitas guiadas a la Rula de Avilés reunieron este verano a 359 personas, según el balance de la actividad impulsada por la Mancomunidad Comarca Avilés y Nueva Rula Avilés. La cifra tiene ya en cuenta a los inscritos en la última visita de la campaña, prevista para este viernes y con todas las plazas cubiertas. La propuesta, que permite adentrarse en el funcionamiento diario de la principal plaza pesquera asturiana, mantiene así una importante capacidad de atracción entre vecinos de la comarca y turistas.

En total, la programación de este verano contabiliza 19 visitas a las instalaciones de la Rula de Avilés durante los meses de julio, agosto y septiembre. Julio fue el mes con mayor participación, con 168 personas repartidas en nueve recorridos, mientras que en agosto acudieron 134 visitantes en siete jornadas. Septiembre cerrará con 57 asistentes en tres visitas, incluida la de este viernes, que agotó previamente todas las plazas disponibles y cuyos inscritos ya están incorporados al balance.

El análisis de la procedencia muestra un importante peso del público más cercano. De los 359 participantes, un total de 124 eran de la comarca de Avilés, lo que supone el 34,5% del conjunto. A ellos se sumaron otras 62 personas procedentes del resto de Asturias, equivalentes al 17,3%. En conjunto, por tanto, 186 visitantes eran asturianos, algo más de la mitad de todos los que participaron en las visitas durante esta edición.

También resulta especialmente significativo el peso de quienes llegaron desde otras comunidades autónomas, que sumaron 164 personas y representaron el 45,7% del total. Dentro de este grupo sobresale con claridad Madrid, con 86 visitantes, más de la mitad de todo el público nacional registrado este verano. La presencia madrileña experimenta además un fuerte crecimiento respecto a 2025, cuando fueron 41 las personas procedentes de esa comunidad.

Tras Madrid se situaron Cataluña, con 13 participantes; Castilla-La Mancha, con 12; y Aragón y Castilla y León, con diez cada una. También hubo visitantes procedentes de Andalucía, cinco en total; cuatro del País Vasco; de la Comunidad Valenciana, La Rioja y Navarra, dos por cada una; y uno de Cantabria.

Una iniciativa que se acerca a los 12.000 participantes

La presencia internacional fue mucho más reducida, aunque las visitas guiadas a la Rula de Avilés también recibieron a nueve personas llegadas desde otros países, en torno al 2,5% del total. La actividad ofrece la posibilidad de conocer de primera mano el trabajo que se desarrolla en las instalaciones de Conde de Guadalhorce, así como el recorrido del pescado y uno de los momentos que tradicionalmente despierta mayor interés entre los participantes: la subasta de pescado.

El balance de este verano mantiene la iniciativa en cifras muy próximas a las alcanzadas el año anterior. En 2025 participaron 375 personas, con una mayor presencia proporcional de público asturiano, que entonces representó cerca del 70% del total. En esta edición ha ganado peso especialmente el visitante llegado desde otras partes de España, con Madrid como principal foco de procedencia nacional, al pasar de 41 asistentes el pasado año a los 86 contabilizados ahora.

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Las visitas a la Rula de Avilés comenzaron en 2010 y desde entonces se han consolidado como una de las propuestas turísticas vinculadas al sector pesquero de la comarca. Al cierre de la campaña de 2025 habían pasado por las instalaciones cerca de 11.500 personas. Con los 359 participantes contabilizados este verano, el acumulado histórico se sitúa muy próximo a los 12.000 usuarios.