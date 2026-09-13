Alerta por la aparición decenas de chipirones muertos en la playa de Xagó (Gozón)

"Da miedo". Era la frase más repetida en la mañana de este domingo en la playa de Xagó (Gozón). Decenas de chipirones muertos en la orilla del arenal ofrecían una imagen completamente atípica para los bañistas.

El equipo de salvamento finalizó los servicios en las playas del concejo el pasado 8 de septiembre por lo que no había vigilancia ya en esta jornada, si bien en estos casos se aconseja siempre a las personas que se encuentren en el arenal que no se acerquen a animales que yacen inertes, ni que intentanten sacarlos de allí o tocarlos.

Esta ola de peces muertos resulta completamente anómala tanto por las fechas como por el entorno en el que ha aparecido. No se descarta que se trate de descartes pesqueros al no alcanzar la talla necesaria.

Aspecto del arenal con los calamares muertos. / Lne

Con una gran cantidad de chipirones aún en la arena, muchos se preguntan: "¿Y ahora qué? Esto da miedo".

Los expertos creen que la marea despejará de forma natural lo que quede tras la intervención de las gaviotas y los cangrejos que, previsiblemente, se alimentarán de esta ola de chipirones muertos en tanto que se procede a retirarlos del arenal.

Noticias relacionadas

Los ecologistas han pedido que se tomen muestras para explicar la razón del anómalo hallazgo.