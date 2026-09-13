Esperanza Medina, poeta, publica “La paciente. Sinfonía del triángulo escaleno”: "A pesar de todo, la poesía me da alegría y también me da serenidad"

La poeta avilesina Esperanza Medina (1964) presenta libro este otoño. Se llama “La paciente. Sinfonía del triángulo escaleno” y lo edita Baja Mar. Conversa de esta colección -y de otras- por teléfono.

-Estaba mirando que su primer libro lo publicó hace casi 20 años.

-Sí.

-De entonces a acá, ¿cómo ha evolucionado la poeta Esperanza Medina?

-Bueno, yo creo que... Primero, un poco los temas, ¿no? De alguna manera, los temas de mi obra son los que han cambiado desde que empecé a escribir a este momento: del amor y el desamor a la cuestión social: la cuestión social, el paso del tiempo, bueno, el cambio que experimentan las personas y el entorno, ¿no? Luego también creo que evolucionó la forma de escribir. Lo que pasa es que tampoco sé detallarlo, ¿no? Pero yo creo que sí, que también en la forma de escribir hubo una evolución; es como tiene que ser, claro:

-Porque usted empezó a escribir.

-Cuando era una cría. A ver, yo empecé... Yo creo que el primer poema que tengo guardado mío debí de escribirlo cuando tenía como diez años. Es decir, yo empecé en el colegio.

-¿Y siempre por la poesía?

-Sí, sí. Siempre la poesía, la verdad. No, también escribía en el colegio, pero no llegaban a término, ¿no? Con las compañeras. En aquel momento no era novela, era imitar aquello que leíamos: las novelas de los siete aquellas. Bueno, pero eso nunca llegó a buen término: siempre se quedó en proyecto.

-Escribe en castellano, sobre todo, pero también en asturiano: “La deuda”.

-Cuando fue pasando el tiempo me fui dando cuenta de hasta qué punto las personas de tu familia -mi madre, mis tías, mi abuelo, mi abuela- tenían ahí una cultura y una tradición, también literaria, aunque fuera oral, ¿sabe? Y en mi casa siempre hubo mucho libro que hablaba de Asturias, de Avilés... Fue un poco reconocer, o no sentirte coja de ese lado, porque, claro, nos alfabetizan en castellano. Y yo todo lo que había leído, fundamentalmente, o casi todo, en toda mi juventud, fue en castellano: la literatura en asturiano, para mí, no existía, salvo en canciones, poemas y cosas de esas. Entonces, bueno, cuando yo empecé a descubrir todo eso, empecé a estar en contacto con esa literatura, me pareció que era necesario pagar esa deuda.

-¿Y va a seguir tirando por ahí, por el asturiano?

-A ver, yo... Ahora, digamos que en el asturiano estoy más con la literatura infantil. Pero bueno, a ver, una cosa es lo que yo hago y otra cosa es lo que se publica, claro.

-Hábleme de ello.

-Siempre me apeteció contar pequeñas historias, que fueran entretenidas y tal, en asturiano. Para que todos los críos y las crías tuvieran la oportunidad que, aunque ahora ya hay muchas, yo no la tuve.

-Vamos a hablar de “La paciente”.

-Sí.

-En el texto de la contraportada habla precisamente del paso del tiempo, de la decepción… es todo muy pesaroso, pero eso no se trasluce de la lectura del libro.

-¡Ay yo qué sé! Cada persona tiene una interpretación propia. Hay gente que ya lo leyó y me dice, ¡ay, es triste! Yo no lo considero triste, pero bueno... “La paciente” también era un libro para mí necesario, como lo fue “La deuda”. “La paciente” está escrito en un periodo de tiempo, bueno, un poco largo, ¿no? Unos años. En los últimos reflejan un poco el dolor, porque yo tenía un problema de espalda, de columna... Entonces, ese dolor, de alguna manera, me condicionaba a muchísimas cosas en la vida. A ver, yo tenía una vida más o menos normal, pero no como yo quisiera que fuera. Se llama “La paciente” con ese doble sentido: la cantidad de gente que hay ahí que tiene que vivir pacientemente las desgracias que le vienen o los inconvenientes. Y bueno, pues estaba yo también ahí, en mi situación de paciente, porque estaba esperando por una operación. Entonces, bueno, digamos que el planteamiento se centra en yo mismo, en el momento en que el dolor te hace sufrir por algo, pero, al avanzar una se da cuenta de que hay otras personas que tienen otros sufrimientos, es decir, el yo poético trasciende a lo social. Decir, bueno, no vamos a mirarnos solo el ombligo, vamos a mirar un poco hacia afuera, ¿no? Mire: todo esto que me dice trasciende los temas que había tratado hasta ahora.

-¿Qué va a hacer con este libro?

-A ver, tengo una presentación en octubre en Avilés. Y, de momento, es la única que tengo preparada. Bueno, lo presentaré en más sitios, claro.

-¿La poesía, al final, qué le ha dado?

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-Bueno, pues la poesía, a mí me da alegría. A pesar de todo, me da alegría y me da también serenidad.