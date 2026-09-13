Del grupo de Oviedo a la Nebrija: más de un siglo de aspiraciones universitarias en Avilés

Los deseos universitarios de los avilesinos tienen más de un siglo. A finales del siglo XIX -en 1898- la ciudad llamó a la puerta de la institución ovetense y los impulsores de la Extensión Universitaria atendieron sus plegarias. Los profesores Adolfo Álvarez-Buylla, Rogelio Jove y Bravo y Rafael Altamira, de hecho, cambiaron Oviedo por Avilés para ofrecer sus primeras clases magistrales en el salón de actos de la Sociedad Obrera e Industrial, una institución que estaba abierta en la calle de la Fruta. Esa fue la primera huella universitaria de la ciudad, la última la ha puesto la Universidad Antonio de Nebrija. Después de mucho papeleo ya está lista para enseñar Enfermería en el concejo. Entre los primeros y los últimos han transcurrido más de ciento veinte años.

Buylla fue el primero de todos. Era catedrático de la Universidad de Oviedo, de hecho, uno de los personajes principales del Grupo de Oviedo -el movimiento krausista del que formaron parte también Rafael Altamira y, en cierto modo, Leopoldo Alas “Clarín”-. Habló de "Las grandes instituciones económicas del siglo actual" y también explicó qué era eso de la Extensión Universitaria que fue, precisamente, el motivo de que los tres sabios hubieran cambiado la vida cotidiana de la capital del Principado por la del pueblo pesquero con ganas de ser San Sebastián.

La ciudad probó el sabor de la Universidad, pero no se fartucó. Tuvo que pasar más de un siglo para que Avilés volviera a tener alguna relación con los estudios universitarios. Cuenta el catedrático jubilado de Economía Aplicada y exrector Juan Vázquez a LA NUEVA ESPAÑA: “Por aquellos años, Avilés reclamaba tener una presencia universitaria”. Y esa reclamación se hizo urgente porque los fondos mineros regaron el Campus de Mieres que, evidentemente, teniendo una población importante, no rozaba la cifra de los avilesinos (a orillas del Tuluergo vivían más de 85.000 personas; en la ribera del Caudal, poco más de 50.000, según datos del Instituto Nacional de Estadística). “Sucede que había una resistencia del entorno institucional -el Gobierno, la propia Universidad- a ampliar los campus de Oviedo sin sentido académico”, explicó Vázquez. “De la lógica pretensión de Avilés, como ciudad importante en Asturias, de tener universidad, y un poco de la lógica académica que recomendaba no diversificar los campus consideramos que se podía implantar un Centro de Servicios Universitarios”, añadió el exrector. “Aquel paso al menos satisfacía parte las pretensiones universitarias de Avilés y daba un margen para experimentar”, señaló Vázquez.

Así que, al final, el Centro de Servicios Universitarios de Avilés (CSU) comenzó a funcionar en 2006, aunque el convenio para la cesión del inmueble de La Ferrería se había firmado en 2001 entre el Ayuntamiento y la Universidad de Oviedo: fueron el rector Juan Vázquez y el alcalde Santiago Rodríguez Vega los que, de verdad, lo hicieron efectivo el 27 de junio de 2006.

Pocos días después, el 3 de julio, el CSU estrenó actividad con los primeros cursos de Extensión Universitaria celebrados en su propia sede -desde la época de Buylla y Altamira, la Universidad había traído algún curso a Avilés, pero no a una sede propia-. Los dos primeros cursos fueron "Creación e innovación en la novela y el cine negro", que dirigió Emilio Frechilla Díaz y en el que participó el profesor Javier García Rodríguez, recientemente fallecido. Paralelamente a este, Benjamín López Pérez impartió el taller "Integración de aplicaciones ofimáticas".

La dirección del CSU ha pasado por las manos de María Rosario Alonso Ibáñez, Fermín Rodríguez Gutiérrez, María José García Salgado, Rubén Martín Payo, Dolores Palacios González y Luz Mar González Arias, que asumió la dirección en 2022. Esta última considera que la Universidad de Oviedo “mantiene una presencia plenamente consolidada y vertebral en Avilés a través de su Centro de Servicios Universitarios (CSU)”. Y añadió: “Este compromiso firme e ininterrumpido con el territorio se demuestra día a día en nuestro trabajo: el CSU no solo ha servido como un puente histórico entre la universidad pública y la comarca, sino que ha sabido evolucionar para dar respuesta a sus necesidades formativas y socioeconómicas. Muestra de ello es la implantación de estudios de posgrado y másteres, así como la intensa labor de los equipos de investigadores de la Universidad de Oviedo que desarrollan proyectos punteros estrechamente vinculados a la realidad industrial, cultural, social e innovadora de Avilés”. Y concluyó: “La universidad pública garantiza el acceso democrático al conocimiento y la cohesión territorial, y tras 20 años de arraigo y servicio público en la ciudad, renovamos nuestro empeño de seguir siendo el motor académico, científico y de transformación al servicio de la ciudadanía avilesina”.

Enrique Meléndez, el director de la Cátedra de Cine de la Universidad de Oviedo -tiene su sede en el CSU- explicó a este respecto que la institución que dirige es “una oportunidad” porque al no tener la Universidad de Oviedo un grado de Cine, en Asturias se pueden realizar una serie de actividades vinculadas con este arte. “Sobre todo con mi predecesora, con la profesora Diana Díaz, la Cátedra de Cine recibió un impulso de tal calibre que la empezó a poner en el mapa y en estos años lo que hemos hecho ha sido consolidar: yo creo que la lectura es muy positiva, porque, al fin y al cabo, da esa oportunidad a que la gente crezca intelectualmente y pueda vivir de primera mano experiencias con Javier Gutiérrez, Javier Cámara, Fernando León de Aranoa”.

El palacio de Camposagrado, actual sede de la Escuela de Arte, y futura de la Nebrija. / E.P.

Escuela de Arte

La presencia cierta de los estudios superiores en Avilés empezó en 2002, con la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (Esapa). En febrero de aquel año es cuando echa a andar y al curso siguiente, cuando llegaron los primeros alumnos. En una misma institución se imparten dos especialidades que en otras partes del país funcionan como instituciones independientes: Diseño, por un lado, y Conservación y Restauración de Bienes Culturales, por el otro.

En sus primeros años funcionó en el antiguo instituto de Valliniello. Allí se impartían Diseño Gráfico y Diseño de Producto, además de Conservación y Restauración en las especialidades de Pintura, Escultura y Documento Gráfico. En 2005, los estudios de Diseño se trasladaron al palacio de Camposagrado, ya rehabilitado, mientras Conservación y Restauración permaneció en Valliniello. En 2019 se inauguró la primera fase de una nueva sede, la del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA). Allí se trasladaron las enseñanzas de Conservación y Restauración, abandonando definitivamente Valliniello. Desde entonces la Escuela volvió a quedar físicamente dividida: Diseño en Camposagrado y Restauración en el PEPA. El Principado aprobó en 2025 una inversión de algo más de 7 millones de euros para ampliar la sede del PEPA. La segunda fase añadirá unos 3.300 metros cuadrados y permitirá trasladar también allí los estudios de Diseño, de modo que la Escuela vuelva a estar reunificada.

Asistentes al curso sobre arte y coleccionismo de la Nebrija el pasado junio. / Miki López

Justo cuando se produzca esto -presumiblemente, en el curso 2027-28- entrará la Universidad Nebrija en escena: el Camposagrado será el palacio de sus enseñanzas completas; hasta ese momento la Nebrija impartirá clases en el palacio de Maqua y en un edificio de Álvarez Acebal que acogió el anexo del Conservatorio de Avilés antes de que se trasladase a la calle de la Ferrería.

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César Menéndez, el director actual de la Escuela de Arte, resumió: “Nosotros tenemos ahora a la vista muy cerca la ampliación de la sede que tenemos en el polígono del Pepa. El compromiso que tiene la Consejería de Educación es terminar el año que viene. Y bueno, nosotros nos iremos siempre y cuando tengamos todas las garantías de que las clases se pueden impartir, de que el edificio está totalmente equipado, por supuesto, y una de las cosas más importantes: que tengamos un acceso, vamos a decir, cómodo y directo desde la ciudad de Avilés”.