El gobierno afronta el cierre del mandato con inversión récord y la oposición exige más ambición

El inicio del curso político, como en el ámbito escolar, invita a mirar atrás a modo de balance y a anotar los retos para los meses que quedan por delante de cara a la próxima cita con las urnas. Los portavoces municipales de Avilés valoran para LA NUEVA ESPAÑA el trabajo realizado este mandato, analizan los resultados obtenidos, y revisan los desafíos pendientes para el nuevo año. En el gobierno local se celebran las inversiones obtenidas para Avilés –cerca de 40 millones solo en fondos europeos y los 45 comprometidos por el gobierno regional–y apuntan como principal reto el de la vivienda, desde la doble dirección de facilitar el desarrollo en el ámbito privado y desde la parte pública. No hay mención alguna a la crisis con los socios de IU, a cuenta del conflicto con la empresa del agua y la reclamación por algo más de 15 millones de euros –ahora paralizada en la vía judicial por un plazo de 60 días–. En IU consideran que "la hoja de ruta se mantiene" aunque "quedan cosas por finalizar como el plan de barrios, el centro sociocultural de Villalegre-La Luz, y las políticas de vivienda". Menos optimista es la lectura de los grupos de la oposición: PP, Vox y Podemos coinciden en el diagnóstico de la gestión de la crisis del agua y demandan al gobierno –con o sin Izquierda Unida– con una falta de cohesión entre los socios más que evidente que se apliquen a captar inversiones para la ciudad y que realicen una apuesta real por el empleo. "Sobran falsos proyectos industriales", advierten desde las filas de Vox mirando hacia Baterías. "Esta ciudad puede gobernarse de otra manera: con más ambición, con más transparencia...", exponen los del PP.

Podemos insta al PSOE a cumplir el acuerdo presupuestario

Manuel Campa, portavoz del grupo socialista, entiende que Avilés se ha consolidado como "un espacio atractivo para nuevas inversiones" que han traído, a su modo de ver, "una gran transformación físical, social y productiva de la ciudad", siendo el actual "un de los mandatos con mayor inversión". De hecho, asegura, de aquí a mayo de 2027, es previsible que estén finalizado o en ejecución las actuaciones comprometidas al inicio del mandato en una cifra muy cercana al 100%. Y agrega, "hemos conseguido consolidar una de las mejores redes de formación industrial de nuestro país para atraer nuevas industrias", con el carácter "pionero" de la Manzana del Talento como ámbito para investigación, innovación y emprendimiento industrial. En el capítulo de vivienda, el socialista recuerda que actualmente es posible construir desde la iniciativa privada sin más trámites que la solicitud de licencia, hasta 661 viviendas, lo que facilitaría un crecimiento de población a corto y medio plazo. Eso, explica Campa, "exige actuar no solo generando nuevas viviendas, también facilitando el alquiler". Para cumplir ese objetivo cita proyectos como el de las casas de los maestros de Versalles, o las previstas en La Grandiella, además de otras medidas para la compra y rehabilitación de vivienda para alquiler público.

Podemos insta al PSOE a cumplir el acuerdo presupuestario

Esther Llamazares, portavoz del PP, es clara en su balance: "Queda mucho por hacer, mucho por exigir y mucho por demostrar". Desde su grupo municipal demandan "más gestión y menos ideología" además de una mayor transparencia, "más rendición de cuentas y un Ayuntamiento al servicio de todos".

Noticias relacionadas

Podemos insta al PSOE a cumplir el acuerdo presupuestario

Añade Llamazares en su diagnóstico para el inicio del nuevo curso político la necesidad de que Avilés "vuelva a mirar hacia adelante", que salga "de una oscura espiral de conformismo, falta de ambición y oportunidades perdidas". Es más, para los populares toca ya "romper el aislamiento" que han traído "redes clientelares, chiringuitos y decisiones improvisadas", en alusión al gobierno local.