Noemí Álvarez, especializada en terapia de mano: "Me insisten en que me vaya a Madrid o Barcelona, pero yo siempre apuesto por Avilés"

Noemí Álvarez (Avilés, 1992) ha construido su trayectoria alrededor de la terapia ocupacional, la especialización y el emprendimiento. Tras pasar por distintos centros asistenciales, dio el salto y puso en marcha Reconecta Rehabilitación, un proyecto con sede en La Curtidora de Avilés centrado especialmente en la terapia de mano y la rehabilitación neurológica. Desde entonces, el centro ha ido creciendo, incorporando nuevas líneas de trabajo, formación y atención a perfiles muy específicos. La suya es una trayectoria ligada a Avilés y a la comarca como ejemplo de emprendimiento también desde el ámbito de Ciencias de la Salud que tuvo el pasado viernes un nuevo reconocimiento con su nombramiento como Corverana Ejemplar.

-Su trayectoria profesional comenzó en residencias y otros centros asistenciales. ¿Cuándo surge la idea de dar el paso y crear Reconecta?

-Vengo de una familia de mujeres emprendedoras y creo que eso me dio desde pequeña otra visión del mundo empresarial. Siempre me ha gustado el mundo de los negocios. Empecé trabajando en geriatría porque es uno de los ámbitos con más salida laboral para un terapeuta ocupacional, pero también porque me gusta muchísimo trabajar con personas mayores. Creo que es un entorno en el que puedes aprender mucho y adquirir experiencia antes de dar otros pasos profesionales. A partir de ahí fue creciendo en mí esa inquietud por emprender y desarrollar mi propio proyecto.

-¿Qué necesidad detectó para apostar por un centro de rehabilitación tan especializado?

-La verdad es que no hice el proceso habitual que muchas veces se recomienda cuando vas a crear una empresa. No hice un estudio de mercado ni desarrollé previamente un modelo de negocio muy exhaustivo. Soy una persona bastante lanzada y, sobre todo, creía en mí y en lo que podía hacer. Sí había observado que, dentro de las lesiones del cuerpo, las manos son una zona que tiende a complicarse bastante. Además, hubo una circunstancia personal que me hizo investigar más sobre este campo. Mi perro sufrió una lesión en una pata, la operación no fue bien y acabó desarrollando una rigidez que le impedía apoyarla. A raíz de aquello empecé a buscar información y descubrí que existían centros muy especializados en este tipo de rehabilitación. Vi que en Asturias no había algo similar y pensé: "Pues voy a ser yo la primera". Y me lancé.

-¿Por qué eligió Avilés para desarrollar el proyecto?

-Porque es mi casa. Yo barro para casa. Hay gente que me ha insistido en que me vaya a ciudades más grandes, a Madrid, Barcelona u otros lugares, pero yo siempre he querido apostar por aquí. Si llega un momento en el que personas de otros puntos quieren que sea yo quien las valore o quien trabaje con ellas, tenemos otras herramientas, como la digitalización y la atención a distancia. Pero yo no quiero marcharme de mi casa.

-Emprender nunca es sencillo. ¿Cómo valora la experiencia de haber puesto en marcha un proyecto sanitario en Avilés?

-La valoración es muy positiva. Creo que también depende mucho de una misma, de cómo haces las cosas, de la forma en la que trabajas y de si estás dispuesta a asumir realmente todo lo que supone tener una empresa. Emprender implica también muchas renuncias y tienes que estar preparada para asumirlas cuando decides lanzarte.

-Reconecta está ubicada en La Curtidora. ¿Qué importancia ha tenido este espacio en el desarrollo del centro?

-Me ha ayudado mucho. Solo en toda la parte relacionada con las licencias de apertura ya me facilitó muchísimo las cosas. También ha sido importante el asesoramiento y la orientación que he recibido allí. Para alguien que está empezando un proyecto empresarial, contar con ese acompañamiento es muy útil.

-Una de sus especialidades es la terapia de mano. ¿Qué le llevó a centrarse en este campo?

-Me encanta. Tengo muchísima pasión por lo que hago. Las manos nos hacen ser quienes somos porque nos permiten relacionarnos y conectarnos con el mundo. Cuando una persona pierde la funcionalidad de sus manos, pierde también capacidad para hacer muchas de las cosas que forman parte de su vida y de su identidad. Por eso me parece un campo precioso en el que trabajar.

-También trabajan en rehabilitación neurológica. ¿Qué tipo de necesidades encuentran con más frecuencia entre sus pacientes?

-Sobre todo atendemos casos de ictus. Cada vez vemos más. Asturias tiene una población envejecida y recibimos muchas consultas de personas de 60 o 70 años que han sufrido un ictus y quieren complementar el trabajo que han realizado en el hospital con la atención de un centro especializado.

-Reconecta ha ido incorporando nuevas líneas de trabajo. ¿Cómo ha cambiado el proyecto desde sus primeros pasos?

-Muchísimo. Yo empecé con una empresa y ahora tengo tres. Al principio tenía una carga muy importante de rehabilitación neurológica porque era mi principal especialidad y llevaba siete años trabajando y formándome en ese ámbito. La terapia de mano comenzó de una manera más paulatina, aunque terminó creciendo con mucha intensidad. Ahora también estamos avanzando en la digitalización. Podemos trabajar de manera online y monitorizar a personas de diferentes puntos de España. Además, a partir del próximo mes incorporaremos cirugía de la mano. Vamos a contar con un traumatólogo especializado en lesiones de codo, mano y nervio periférico.

-Además de la atención a pacientes, también han apostado por la formación y por proyectos como la unidad para músicos. ¿De dónde surge esa voluntad de seguir diversificando?

-Yo soy guitarrista y la música es también una de las cosas que me conecta con el mundo. Me parece muy duro que una persona no pueda hacer aquello que la hace feliz por culpa de una lesión o de algún problema físico. Por eso creamos una unidad especializada en músicos. Somos cinco profesionales trabajando en ella y ofrecemos un abordaje desde distintas disciplinas: logopedia, vocal coach, fisioterapia aplicada a músicos, psicología especializada y, en mi caso, terapia de mano.

-Después de estos años de crecimiento, ¿qué objetivos se marca ahora para Reconecta?

-Queremos seguir creando nuevas unidades, aunque todavía hay algunas que no puedo desvelar. La última que hemos puesto en marcha ha sido la rehabilitación en piscina y tenemos otras ideas que espero que puedan salir adelante pronto. También me gustaría comenzar a desarrollar líneas de investigación junto a mi compañera Lucía. Y ahora estamos lanzando una nueva empresa de formación que pretende unir cirugía y terapia de la mano a nivel internacional.

-También recibió el reconocimiento de Corverana Ejemplar. ¿Qué ha supuesto para usted recibir una distinción tan vinculada a su tierra?

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-Es un reconocimiento agridulce. El otro año lo recibió mi hermana y tuve que recogerlo yo porque ya había fallecido. Este año me lo conceden a mí por el proyecto empresarial que he creado. Para mí, el hecho de poder ser una referencia para alguien o conseguir motivar a otra persona ya hace que todo merezca la pena.