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Las Jornadas del Cómic, una alianza de éxito en Avilés entre arte y cultura

Deniz Camp y el asturiano Javier Rodríguez descubren algunos de los secretos del Batman en que trabajan tras "Absolute Martian Manhunter"

Deniz Camp, Javier Rodríguez, ayer, en la Casa de Cultura con Batman.

Deniz Camp, Javier Rodríguez, ayer, en la Casa de Cultura con Batman. / Mario Canteli

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Saúl Fernández

Saúl Fernández

Avilés

El escritor norteamericano Deniz Camp y el dibujante asturiano Javier Rodríguez –lo es tanto que LA NUEVA ESPAÑA le concedió su "Asturiano" del mes de agosto– forman un eficiente equipo creativo. Los dos, por ejemplo, han firmado "Absolute Martian Manhunter", un tebeo que está arrasando allá por donde está yendo: se llevó, por poner un ejemplo, tres premios "Will Eisner" –como los Oscars, pero para el cómic– y anoche cada una de las dos partes de este tándem creativo: el premio de la Crítica de este año en su categoría correspondiente -escritura y dibujo– que entrega la revista "Dolmen" durante la ceremonia de clausura de las trigésimo primeras Jornadas del Cómic "Villa de Avilés", fiesta que se celebró este sábado por todo lo alto con la convocatoria del salón trigésimo segundo y con una declaración de principios por parte de la alcaldesa, de Mariví Monteserín, sobre lo necesarios que le parecen "los creadores" para desarrollar "una alianza entre el arte y la cultura".

Aspecto del auditorio de la Casa de Cultura con la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, Jorge Iván Argiz, y la alcaldesa en la clausura. | S. F.

Aspecto del auditorio de la Casa de Cultura con la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, Jorge Iván Argiz, y la alcaldesa en la clausura. / Mario Canteli

Rodríguez y Camp protagonizaron por la mañana la presentación de uno de los proyectos más esperados del año: su "Batman". Saldrá en los Estados Unidos a finales de año, aunque no concretaron más la fecha. Hablaron de una colección que deja atrás la oscuridad de Frank Miller. "Es casi un psicópata que sale a cazar malos", lo definió Camp, el suyo –y el de Rodríguez- es "más de tener amigos". Lo dijo claramente: prefiere a Marshall Rogers, uno de los clásicos del superhéroe de Gotham City.

Los organizadores del Celsius entregan sus premios &quot;Lorna&quot;

Jorge Iván Argiz, Javier Rodríguez, Deniz Camp, Natalia Velarde, Ana Oncina, Diego García Cruz y Cristina Macía / S. F.

El resto de los premios de la Crítica de la revista "Dólmen" reconocieron a también Hayden Sherman, Natalia Velarde, Toni Guiral, Peter David y Josep María Beá. "Encías Quemadas" fue elegida mejor obra nacional, mientras Sherman destacó por "Absolute Wonder Woman". Guiral recibió el premio teórico y David y Beá, los galardones a sus trayectorias.

Jorge Iván Argiz, uno de los codirectores de las Jornadas del Cómic, se encargó de cerrar el salón de la historieta avilesino. "Si nos duele despedirnos, es que nos ha gustado", dijo. Y él y la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y su concejala de Cultura, Yolanda Alonso, se encargaron de entregar los premios "divertidos" de las Jornadas: a los autores y a los periodistas que las cubren: Saúl Fernández, Juan Carlos Román, Scott Kolins, Ana Oncina, Deniz Camp, Rafa Fontériz, Claire Rosenberg, Ángel de Huerga, Declan Shalvey y Declan Shalvey.

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