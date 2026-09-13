La pintora Pilar Prado exalta la Cruz a todo color

Pilar Prado lo que hace de normal es “pintar paisajes industriales”, pero aun con esas la Hermandad de la Santa Cruz le pidió que ideara la imagen de la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, una fiesta que se celebra hoy día 14 y que conmemora el momento en que Santa Elena mostró a los primeros cristianos el madero en el que murió el Mesías. Lo de exaltación viene de ahí, precisamente: de mostrar en latín. “No había pintado nunca un tema religioso”, confesó este domingo junto al altar mayor de la iglesia de San Nicolás de Bari, donde los miembros de la hermandad avilesina le reconocieron su apoyo constante nombrándola “socia de honor”.

Las novedades en los temas pictóricos de Prado de este año no se acaban con su salto a la pintura religiosa —en el lienzo está el “Lignum Crucis” y una recreación de la vidriera principal del templo principal de la villa—: “Hace unos meses un dibujo mío ilustró los décimos de la Lotería Nacional”, cuenta. Lo que salió aquel día fue una recreación del Hospital San Agustín, que esta primavera anduvo celebrando su primer medio siglo de historia y donde ella trabaja -en Urgencias- como auxiliar de enferemería

Los vínculos de Prado con la Hermandad de la Santa Cruz son de “verdadera colaboración”. La asociación que preside Iván Heres organiza actividades conjuntamente con la Asociación contra el Cáncer o con Galbán. “Lo que hago es donar alguno de mis cuadros: así colaboro con ellos”, señaló la pintora. “El cuadro que nos hace entrega pasa a ser patrimonio nuestro, pero todo lo nuestro es de la parroquia de San Nicolás”, intervino Heres.

La obra de Prado sustituirá a la que hizo Carmen Peláez el año pasado. Esta había sustituido a la de María González. “Llevamos cinco años celebrando esta fiesta con el apoyo de un cuadro”, explicó Heres.

El de Prado es un óleo acrílico: “Por primera vez dejé el carbón, que es muy característico de mis paisajes urbanos”, explica la pintora. “Para mí fue todo un reto”, reconoció la artista, que reconoce el magisterio de Favila sobre ella. “Empecé siendo una niña en sus clases”, apuntó la pintora.

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El reconocimiento de Prado por parte de la Hermandad de Santa Cruz tuvo un epílogo también de homenaje: el Lar Gallego nombró al colectivo cultural socio de honor.