La Ruta Motera Nocturna «Lluvia de Estrellas» fulmina todas las previsiones y reúne a cientos de motocicletas en Gozón

La VI edición de la Ruta Motera Nocturna «Lluvia de Estrellas» volvió a convertir este pasado sábado a Gozón en punto de encuentro para los aficionados a las dos ruedas, reuniendo a más de 700 motoristas en una noche marcada por el ambiente festivo, la convivencia y la pasión por el motociclismo.

El evento, organizado por Moteros Norteños, tuvo como punto de encuentro el muelle viejo de Luanco, desde donde, a las 21.30 horas, partió la tradicional ruta nocturna. La caravana de motocicletas recorrió diferentes puntos del concejo de Gozón antes de poner rumbo al Pantalán de San Balandrán, donde tuvo lugar una de las paradas más esperadas de la noche.

Allí, la asociación vecinal "Enlaze" repartió entre los participantes más de medio millar de marañuelas de Gozón y 50 litros de chocolate, convirtiendo el avituallamiento en uno de los momentos más especiales de la jornada.

«Estamos enormemente agradecidos por la respuesta de los motoristas y, especialmente, por el comportamiento ejemplar que demostraron durante toda la jornada. Una vez más, la Lluvia de Estrellas demuestra que la pasión por las motos, la convivencia y la responsabilidad en la carretera pueden ir perfectamente de la mano», señaló Nacho García, presidente de Moteros Norteños.

En palabras de Jorge Suárez, alcalde de Gozón, "esto es impresionante, desborda las previsiones más optimistas, y ya es un evento totalmente consolidado en Gozón"

Tras la ruta, los participantes regresaron a Luanco, donde continuó la celebración con una sesión de DJ y el sorteo de una gran cantidad de regalos aportados por los patrocinadores y colaboradores del evento, entre los que destacaron 15 cascos.

Un momento del recorrido nocturno. / Lne

La jornada se prolongó hasta la medianoche en un ambiente inmejorable, poniendo el broche a una nueva edición de una cita que, año tras año, ha ido ganando presencia dentro del calendario motero asturiano.

Desde Moteros Norteños quisieron destacar y agradecer especialmente la colaboración de la Policía Local, Protección Civil, el Ayuntamiento de Gozón, las asociaciones y los patrocinadores locales, cuyo apoyo fue fundamental para garantizar el correcto desarrollo del evento y la seguridad de todos los participantes.

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Esta VI edición tuvo además un carácter especial al ser la última Ruta Motera Nocturna «Lluvia de Estrellas» celebrada con el muelle viejo de Luanco como epicentro, cerrando así una etapa que deja imágenes y recuerdos de miles de motoristas que han participado en esta cita desde su nacimiento.