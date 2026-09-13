Trece años de puentes ciudadanos entre municipios hermanos desde Avilés

La asociación Aunando Fronteras nacida en Avilés hace trece años siempre se ha caracterizado por tender puentes con las ciudades hermanadas con Avilés. Su labor está orientada a consolidar y dinamizar la red de intercambios de carácter cultural, social y ciudadano entre Avilés y sus municipios "Hermanos". Según explica su presidenta, Beatriz Ayuso, la entidad centra sus esfuerzos a lo largo de todo el año en tejer alianzas de convivencia. "Aunando Fronteras es la entidad encargada de fomentar los hermanamientos que tiene Avilés con sus ciudades hermanas, que son varias: Cárdenas en Cuba, San Agustín de la Florida, La Liana, Peñamellera Baja, la Wilaya de El Aaiún y Saint-Nazaire", enumera Ayuso, que no duda en afirmar que el objetivo fundamental de "Aunando Fronteras" pasa por integrar a los vecinos en la vida asociativa: "Las entidades nos relacionamos para dar a conocer estos hermanamientos con los ciudadanos de otras ciudades hermanas". Este fin de semana, "Aunando Fronteras" ha organizado dos días para conmemorar el banquete de Acción de gracias, impulsado por Pedro Menéndez tras su conquista de San Agustín de La Florida.

La relación con la ciudad francesa de Saint-Nazaire representa uno de los ejes más activos de intercambio. Tras conmemorar el 20.º aniversario del hermanamiento y llevar a cabo intercambios pictóricos, en mayo de 2026 se celebró un festival y encuentro coral en Avilés, además de la presencia de la delegación gala en la Feria de Asociaciones de Avilés (FAVA). Este dinamismo cultural tendrá su continuidad en 2027 con el viaje de la delegación avilesina a tierras francesas. "Estamos trabajando con el Comité de Jumelage para analizar el leiv motiv de esta próxima visita de 2027; cada vez que hacemos un viaje tenemos un motivo cultural que nos une para intercambiar artistas, músicos o lo que sea menester", indica Ayuso.

El vínculo con Cárdenas (Cuba) también se mantiene vivo. Es más, este año se celebró el cuarto de siglo de hermanamiento con unas jornadas culturales. Según expone la presidenta de "Aunando Fronteras", a pesar de las complejas circunstancias que atraviesa actualmente el país caribeño, la idea de la entidad es seguir manteniendo el contacto activo: "Pretendemos hacer nuevas actividades culturales con la colaboración de historiadores de aquí e intentar por vía telemática que historiadores de Cárdenas puedan contactar con nosotros en alguna actividad divulgativa". Para seguir impulsando esta unión, la asociación reafirma su compromiso de colaboración con la asociación "Paz y Amistad".

La hermandad con San Agustín de la Florida está relacionada con la memoria de Pedro Menéndez. Esta relación se materializa anualmente en la conmemoración de su nacimiento en febrero y en la celebración en septiembre del primer banquete de Acción de Gracias. Según detalla Ayuso al explicar el origen de esta fecha: "Los historiadores dicen que fue el primer banquete de Acción de Gracias porque se hizo agradeciendo a los indios timucuas la ayuda que le prestaron a Pedro Menéndez; la primera fue la que hizo Pedro Menéndez con los indios timucuas y por eso la hacemos en septiembre, porque en septiembre se fundó dicha ciudad". Este hito, continúa Ayuso, está contrastado por historiadores también de San Agustín de la Florida. Todo ello después de que los estadounidenses celebran su día de Acción de gracias en noviembre. A nivel institucional, Aunando Fronteras prevé seguir manteniendo reuniones telemáticas con la asociación Sister Cities, su homóloga en San Agustín.

Delegación de San Agustín de La Florida en una visita en el Museo de la Historia Urbana. / R. S.

"Aunando Fronteras" colabora además con la alianza avilesina con la Wilaya de El Aaiún, en los campamentos de refugiados saharauis. Tras superar las tres décadas de hermanamiento oficial, la entidad promueve mesas redondas y campañas de apoyo en colaboración con asociaciones solidarias locales. "Nos relacionamos con diferentes entidades para poder, en colaboración con ellas, seguir desarrollando proyectos, como la mesa redonda con personas del Ayuntamiento de Avilés y personas implicadas con la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui", señala Ayuso, que deja claro además la participación de su colectivo en la organización de la carrera solidaria y anual por el Sáhara, y el programa de acogida de niños estival Vacaciones en Paz.

CARRERA POR EL SÁHARA EN AVILÉS. / Mara Villamuza

En Asturias también hay municipios "hermanos" de Avilés como Peñamellera Baja y Laviana. El primero tiene como figura central a Ángel Cuesta Lamadrid, uno de los principales activos para propiciar el hermanamiento entre Avilés y San Agustín de La Florida en 1924. Tras celebrar el 10º aniversario de intercambios entre Avilés y Peñamellera Baja, "Aunando" se fija nuevos objetivos: "Antes de que finalice 2026 prevemos organizar un encuentro de grupos de folclore tradicional y, de cara al futuro, un partido de fútbol entre escolares de ambas localidades". Asimismo, la junta directiva trabaja en el fortalecimiento de los lazos con Laviana, articulados en torno a Armando Palacio Valdés. Durante 2027 habrá reuniones con entidades lavianesas para planear proyectos con la de cara a celebrar el 30.º aniversario del hermanamiento.

Noticias relacionadas

"Los hermanamientos tienen una relación en dos vías, la más oficial y la ciudadana, que es la nuestra; el Ayuntamiento de Avilés nos apoya y tenemos buena comunicación con ellos para fomentar este hermanamiento entre ciudadanos", concluye Beatriz Ayuso.