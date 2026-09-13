Una vendimia a la avilesina: la Bienal Climática programa una 'pisada' de uva en pleno mercado semanal en la ciudad
Los secretarios de Estado de Cultura y de Medio Ambiente se desplazan al municipio para realizar balance de la primera edición del evento este martes
C. Jiménez
La Bienal Climática, presentada como un espacio de encuentro abierto a la ciudadanía donde personas y organizaciones de perfiles muy distintos se reúnen para reflexionar, conversar, imaginar y debatir sobre los grandes retos de nuestro tiempo, ha programado para este lunes una 'performance' en el mercado de los lunes de Avilés centrada en la actividad de la vendimia.
Las personas que deseen participar convivirán con los vendedores ambulantes que acuden en esta fecha a la plaza de Hermanos Orbón con sus puestos para participar en una intervención que consiste en una pisada de uva, realizada en colaboración con bodegas de Cangas del Narcea, para producir el vino de la Bienal Climática. El objetivo de esta actividad es poner en valor prácticas vinculadas al autoconsumo que la civilización industrial ha ido desplazando en favor de modelos de consumo desarraigados. La acción estará acompañada de material de archivo sobre la historia de las vendimias, los calendarios agrícolas y las economías de subsistencia asociadas a producciones específicas del medio rural.
A través del arte, la cultura y la naturaleza, la Bienal Climática, que vivirá su acto de clausura este jueves tras casi cuatro meses de programación, invita a reflexionar sobre cuestiones que afectan a todos: la industria y el empleo del futuro, la relación entre el mundo rural y el mundo urbano, o cómo fortalecer la convivencia democrática.
La 'performance' bautizada como "Diarios de vendimia" se desarrollará en horario de 11.00 a 14.00 horas en el mercado de abastos de la plaza de Hermanos Orbón.
Además, este martes se celebrará un encuentro para hacer balance de esta primera edición de la Bienal, compartir sus principales resultados y aprendizajes, y presentar los últimos hitos de su programación, así como las líneas de continuidad y el legado que plantea el proyecto para el futuro.
Dicho acto contará con la participación de Jordi Martí, Secretario de Estado de Cultura; Hugo Morán, Secretario de Estado de Medio Ambiente en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO); Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias; Mariví Monteserín, Alcaldesa de Avilés y Carlos Mataix, presidente de la Fundación Atelier.
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