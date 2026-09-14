Alcohólicos Anónimos cumple 59 años en Avilés reivindicando el acompañamiento entre iguales frente a la dependencia del alcohol

"No se tiene que ver como un complemento porque es una prioridad". Con estas palabras, Ana Suárez reivindicó este lunes el papel de Alcohólicos Anónimos de Avilés y Comarca durante la presentación del acto con el que el colectivo celebrará su LIX aniversario. La cita tendrá lugar este sábado, 19 de septiembre, a partir de las 18.00 horas en el Palacio de Valdecarzana, y servirá para acercar a los avilesinos el trabajo que la organización lleva desarrollando desde hace casi seis décadas con las personas que sufren problemas con el alcohol y con su entorno más cercano.

Uno de los representantes de Alcohólicos Anónimos, cuya identidad se mantiene en el anonimato de acuerdo con los principios de la organización, explicó durante la presentación cómo se desarrollará el encuentro. La intención es ofrecer una visión amplia de la problemática y de las distintas formas de afrontarla. En la mesa participarán miembros de Alcohólicos Anónimos, una representante de las familias de personas afectadas y un psicólogo. La organización trabaja además para incorporar a un psiquiatra y también espera poder contar con alguna autoridad, aunque estas dos últimas presencias todavía no están confirmadas.

Desde el colectivo incidieron en que el aniversario pretende ir más allá de una celebración interna y convertirse en una oportunidad para dar a conocer a la ciudadanía qué hace Alcohólicos Anónimos y cómo funciona el acompañamiento entre iguales. La presencia en la mesa de personas afectadas, familiares y profesionales permitirá abordar el alcoholismo desde diferentes perspectivas y acercar esa realidad tanto a quienes tienen problemas con la bebida como a aquellas personas que conviven con alguien que los sufre. El acto estará abierto a quienes quieran conocer de primera mano el funcionamiento de la organización.

Suárez puso el acento precisamente en ese papel que desempeña la asociación dentro del abordaje de las adicciones. La concejala destacó la importancia de la "relación entre iguales" y de la experiencia que pueden trasladar quienes ya han pasado por una situación semejante a una persona que llega por primera vez en busca de ayuda. "Creo que es un momento de llamamiento a la ciudadanía de Avilés para poder acercarse, conocer de primera mano qué es lo que realmente hace la asociación", señaló durante la presentación.

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El encuentro del sábado permitirá así conmemorar los 59 años de presencia de Alcohólicos Anónimos en Avilés y comarca, pero también abrir sus puertas a posibles nuevos usuarios y a sus familias. El Ayuntamiento trasladó este lunes su respaldo al colectivo y Suárez agradeció a sus integrantes que mantengan "ese impulso y ese compromiso de tantos años". Desde la organización confían ahora en que la jornada de Valdecarzana sirva para visibilizar su labor, resolver dudas y facilitar un primer contacto a quienes necesiten ayuda.