Los arquitectos directores de la obra del Niemeyer en Avilés visitan el centro cultural quince años después de su inauguración
"Fue una ocasión muy especial para reencontrarnos con quienes conocen este espacio desde sus propios orígenes y compartir la singularidad de la obra de Niemeyer en la ciudad", aseguran los gestores del complejo de la ría
C. Jiménez
El Centro Niemeyer recibió el pasado viernes una visita muy especial. Jair Valera y Roberto Alonso, arquitectos directores de obra del Centro Niemeyer, dos figuras estrechamente vinculadas a la historia y construcción del edificio, tuvieron oportunidad de conocer las instalaciones donde en este momento se encuentran en exhibición las exposiciones de Joan Fontcuberta "What Darwin missed. Lo que Darwin pasó por alto" además de "Naturalezas vivas", vinculada a la Bienal Climática y la de Edward Burtynsky, "Agua".
Valera es director del estudio de Oscar Niemeyer en Río de Janeiro.
La de este viernes, en palabras de los gestores del centro cultural a través de sus redes sociales, fue una "ocasión muy especial para reencontrarnos con quienes conocen este espacio desde sus propios orígenes y compartir, una vez más, la singularidad de la obra de Niemeyer en Avilés".
El complejo es la única obra del célebre arquitecto brasileño Oscar Niemeyer en España. Dado que Niemeyer diseñó el proyecto desde su estudio en Brasil a una edad muy avanzada, contó con colaboradores de su máxima confianza para la dirección e integración de la obra. Jair Valera fue la mano derecha y el arquitecto principal del estudio de Oscar Niemeyer en Río de Janeiro durante décadas, encargado de plasmar y supervisar los icónicos bocetos de líneas curvas del maestro. Y Roberto Alonso actuó como el socio y colaborador local imprescindible para la adaptación técnica, normativas y dirección de la obra sobre el terreno en Avilés.
Ambos trabajaron en conjunto con otros profesionales para levantar entre 2006 y 2011 las estructuras del centro, que incluyen la característica cúpula blanca del museo, el auditorio y la torre mirador. Y quince años después de su inauguración han tenido oportunidad de comprobar cómo envejece.
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