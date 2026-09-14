Avilés moviliza a medio centenar de personas para combatir la soledad no deseada: "Es un fenómeno complejo"

"La soledad es un fenómeno complejo". Con esta reflexión, el concejal de Participación Ciudadana, Pelayo García, puso este lunes el foco sobre una realidad que, según defendió, va mucho más allá del hecho de estar físicamente solo. El edil intervino en la apertura, en el Palacio de Valdecarzana, del curso "Soledad: actuar desde la acción comunitaria y el voluntariado", una iniciativa organizada por la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Avilés en colaboración con la Plataforma del Voluntariado de Asturias (PVA). La formación reúne a medio centenar de participantes entre personas voluntarias o interesadas en serlo, profesionales de distintas administraciones públicas y representantes de entidades sociales, con la intención de mejorar la capacidad de la ciudad para prevenir, detectar y acompañar situaciones de soledad no deseada.

Las sesiones presenciales se celebran entre este lunes 14 y el martes 15 de septiembre, con diez horas de formación repartidas en dos jornadas, y están impartidas por Elisa Sala Mozos, especialista en soledad, acción comunitaria y políticas sociales. La experta ya participó el pasado año en el V Encuentro de Voluntariado de Avilés, dedicado precisamente a esta problemática, y cuenta con una amplia trayectoria tanto en investigación como en gestión de proyectos sociales.

El programa parte de una idea central: sentirse solo no depende únicamente de la cantidad de personas que rodean a alguien, sino también de sus redes de apoyo, del sentimiento de pertenencia y de los vínculos que es capaz de establecer con su entorno. "Vivimos en una sociedad en la que muchas personas pueden estar rodeadas de gente y, sin embargo, sentirse solas", señaló García durante la apertura. De ahí que la formación trate de analizar este fenómeno en las sociedades actuales, estudiar su impacto sobre el bienestar individual y colectivo e identificar los factores de riesgo que pueden favorecerlo. Los participantes también trabajarán con herramientas prácticas para la detección, el acompañamiento y la derivación, adaptadas tanto al ámbito profesional como al voluntariado.

El Ayuntamiento sitúa precisamente en la respuesta comunitaria una de las principales vías para combatir un problema que en muchas ocasiones permanece oculto. Servicios públicos, equipamientos municipales, asociaciones, centros sociales, espacios de participación y colectivos de voluntariado pueden desempeñar, sostuvo el concejal, "un papel fundamental para prevenir, detectar y acompañar situaciones de soledad no deseada". García reivindicó además como una fortaleza de Avilés su tejido asociativo y voluntario, así como el trabajo de los profesionales que mantienen un contacto cotidiano con la ciudadanía. "Abordar la soledad no deseada no es responsabilidad de un único servicio o entidad; es una tarea que requiere colaboración, coordinación y comunidad", resumió el responsable municipal, que también agradeció la implicación de la Consejería de Derechos Sociales y de la Plataforma del Voluntariado de Asturias.

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La formación combina contenidos teóricos, dinámicas participativas, reflexión e intercambio de experiencias y busca que la diversidad de perfiles permita construir respuestas compartidas sobre el terreno. Entre sus objetivos figura comprender las distintas expresiones de la soledad sin enfoques "patologizadores" ni "culpabilizadores", conocer programas y estrategias preventivas y potenciar el papel de los recursos de proximidad. El curso presencial se completa además con una formación online opcional a través del aula virtual de la PVA.