Un cambio brusco en las mareas o un descarte pesquero: las posibles causas de la aparición masiva de potarros muertos en Xagó (Gozón) según los expertos

La aparición de decenas de potarros muertos en la playa de Xagó, en Gozón, ha abierto un abanico de interrogantes entre bañistas, vecinos y especialistas en el ecosistema marino. La estampa, completamente atípica para quienes se acercaron al arenal durante el fin de semana, dejó numerosos ejemplares esparcidos por la orilla y obligó a poner el foco sobre qué pudo provocar semejante acumulación. Expertos en el ecosistema marino consultados por LA NUEVA ESPAÑA coinciden en que la explicación más probable es un descarte pesquero, aunque advierten de que, sin análisis de los animales ni muestras del agua, resulta imposible cerrar por completo la puerta a otras hipótesis.

La teoría que cobra más fuerza es que los potarros formasen parte de una captura que posteriormente fuese devuelta al mar, bien por razones comerciales, por sus dimensiones o por no resultar aprovechable. En determinadas circunstancias, los ejemplares descartados pueden acabar muertos o debilitados y ser transportados después por las corrientes hasta la costa. La gran concentración localizada en un punto concreto del arenal es uno de los elementos que lleva a los conocedores del medio marino a considerar esta posibilidad como la más razonable. No hay, por el momento, indicios que permitan relacionar el episodio con contaminación, una marea roja o algún fenómeno tóxico.

Otra de las explicaciones que manejan los especialistas pasa por un cambio brusco en las corrientes o en el comportamiento de las mareas, capaz de arrastrar hacia tierra a un banco de estos animales. Un episodio de viento, oleaje o circulación marina diferente a la habitual podría haber concentrado los ejemplares en una zona determinada antes de depositarlos en la arena. Tampoco se descarta que los potarros hubiesen quedado previamente arrinconados cerca de la costa al tratar de escapar de depredadores naturales y que posteriormente la propia dinámica del Cantábrico terminase empujándolos hasta Xagó.

Los expertos recuerdan que, aunque este tipo de escenas resultan llamativas, el mar puede generar acumulaciones masivas de organismos en puntos muy concretos de la costa sin que exista necesariamente un episodio de contaminación detrás. En Asturias ya se han producido fenómenos parecidos con otras especies. Hace unos años se registró un episodio similar con alevines de mejillón, que aparecieron de forma abundante en la costa después de que las condiciones marítimas favoreciesen su arrastre y concentración. Ese precedente obliga a mantener abierta la hipótesis de que el caso de Xagó responda también a una combinación excepcional de factores naturales.

A la espera de análisis

La incógnita solo podrá despejarse con mayor precisión mediante la toma de muestras de los ejemplares y del entorno en el que aparecieron, una medida que ya han reclamado colectivos ecologistas. El análisis permitiría comprobar el estado de los animales, descartar posibles alteraciones y determinar si todos murieron en circunstancias similares. Mientras tanto, los restos irán desapareciendo progresivamente por la acción de la marea y de animales oportunistas como gaviotas y cangrejos, que previsiblemente se alimentarán de buena parte de los potarros que permanecen sobre la arena.

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La acumulación, no obstante, puede terminar convirtiéndose en un problema medioambiental y de salubridad si los ejemplares permanecen demasiado tiempo en el arenal, especialmente con temperaturas elevadas. El servicio de salvamento de las playas del concejo finalizó el pasado 8 de septiembre, por lo que no había vigilancia cuando se produjo el hallazgo. La recomendación general en estos casos es no tocar, manipular ni intentar devolver al agua animales que aparezcan muertos en la costa. Por ahora, y a falta de resultados que permitan concretar el origen del episodio, el descarte procedente de la actividad pesquera se sitúa como la explicación que suscita mayor consenso entre los especialistas consultados.