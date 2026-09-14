La comarca de Avilés se une a Difac para impulsar una Semana de la Movilidad inclusiva

La Asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca (Difac) y los ayuntamientos de Avilés, Corvera, Castrillón e Illas han unido fuerzas en el marco de la Semana Europea de la Movilidad para poner en marcha un amplio programa de actividades de sensibilización bajo el lema "La movilidad para todas las personas". La iniciativa, que cuenta además con la colaboración de la Dirección General de Tráfico, busca dar visibilidad al colectivo y concienciar sobre la importancia de garantizar la accesibilidad universal en los entornos urbanos.

Durante la presentación de las actividades, el concejal de Movilidad de Avilés, Pelayo García, remarcó el papel clave de la entidad organizadora al señalar que la labor que desempeñan este tipo de asociaciones "garantiza una accesibilidad que beneficia a toda la sociedad". En este sentido la presidenta de Difac, Eva Bustamante indicó que esta alianza entre los municipios de la comarca supone una gran oportunidad para poner el foco sobre las personas con discapacidad a lo largo de una campaña que se extenderá hasta el 26 de septiembre.

El eje central de las jornadas se concentrará el próximo día 22 de septiembre en el colegio Marcelo Gago donde se prevé la asistencia de unos 250 escolares procedentes de toda la comarca. Tal y como detalló Mercedes Vieites, tesorera de DIFAC los niños y adultos asistentes podrán probar bicicletas adaptadas de mano o "handbikes" en la explanada del centro y recorrer un circuito de educación vial adaptado para bicicletas, patinetes y sillas de ruedas. La jornada completará su agenda con charlas impartidas por un ciclista y con la entrega de premios de los concursos de dibujo y fotografía organizados en los colegios de la zona.

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Por su parte las distintas corporaciones locales han preparado diversas acciones en sus propios municipios. Patricia Álvarez, vicealcaldesa de Corvera anunció la celebración de una marcha en silla de ruedas junto a personal técnico de obras y miembros de Difac para evaluar sobre el terreno las barreras arquitectónicas del municipio así como sesiones de educación vial a cargo del responsable de esa área en la Policía Local, Sergio Sánchez, en los centros educativos de Los Campos y Cancienes. Desde Castrillón, la portavoz del gobierno local, Nuria González-Nuevo, detalló la puesta en marcha de un circuito vial en el Parque de la Libertad de Piedras Blancas y la puesta en marcha de zonas escolares de parada rápida llamadas "Kiss and Go". Finalmente Consuelo Areces, concejal de Illas, avanzó que la pista polideportiva de Callezuela contará con un circuito de educación vial de la Dirección General de Tráfico y el traslado de los alumnos locales al encuentro comarcal en el Marcelo Gago, donde también participará el colectivo "Endurillas".