Leticia Sabater encabeza el programa de las fiestas de La Pilarica en Bustio (Gozón)

Leticia Sabater será la gran protagonista de las Fiestas de La Pilarica de Bustio (Gozón), que se celebrarán los próximos 18, 19 y 20 de septiembre. La presencia de la popular artista se convierte en la principal atracción de un cartel que busca dar un golpe de efecto al final del verano y atraer al público tras el periodo vacacional. Recientemente, Leticia Sabater ha actuado en las fiestas de Soto del Barco, Ferroñes (Llanera) y Olloniego (Oviedo)

La actuación de Sabater está programada para la noche del viernes 18 a las 00.30 horas, entre los dos pases de la orquesta "Media Luna", e incluirá un photocall posterior con los asistentes. Ante la posibilidad de lluvias, la comisión de fiestas ha apostado por instalar "la carpa más grande del concejo de Gozón, empatada en dimensiones con la de Antromero", dentro de un programa que también estrena exhibiciones deportivas como novedad.

Las actividades arrancarán el viernes 18 a las 13.00 horas con el chupinazo y continuarán por la tarde con juegos infantiles, un concurso de tortilla y tartas caseras a partir de las 19.00 horas. La costillada popular se ha fijado para las 21.00 horas para que con el estómago lleno poder disfrutar de la verbena de la mano de "Media Luna" y Leticia Sabater.

El sábado 19 la jornada comenzará a las 10.00 horas con una ruta a caballo seguida de una corderada a la estaca a las 14:00 horas. La tarde ofrecerá tardeo con el dúo "Vibe" y una exhibición de judo infantil y cadete a cargo del Club de Luanco y el Colegio San Fernando fijado para las 18.00 horas. Por la noche, tras la costillada y el primer pase de la orquesta Arcane, el recinto acogerá una exhibición de Artes Marciales Mixtas (MMA) a partir de las 00.30 horas.

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El domingo 20 incluirá una concentración de coches clásicos y deportivos en el recinto de la fiesta dentro del "Día del Automóvil", la misa con procesión, descarga de voladores y la música de la Banda Gaites Cabu Peñes, que será sobre las 13.00 horas. La celebración concluirá con la sesión vermú a cargo del Grupo Ocle de Bañugues, una gran paella popular a las 15.00 horas y el fin de fiesta, de nuevo, con el dúo "Vibe".