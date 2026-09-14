Todo listo para el estreno de la Nebrija en Avilés: la primera promoción de Enfermería inaugura las clases en Maqua

La primera promoción del grado de Enfermería de la Universidad Nebrija en Avilés inaugura sus clases este martes en el palacio de Maqua, en la calle la Cámara, una de las dos sedes que tendrán este curso junto a la del edificio de Álvarez Acebal, ya disponible también para la docencia de carácter más práctico.

El director del centro de Avilés, Eduardo Cimadevilla, dará la bienvenida al alumnado junto a la Alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, a la espera de un acto de carácter más institucional en el mes de octubre. Para este primer curso la universidad madrileña, que marca el hito de ser la primera de carácter privado con docencia en el Principado, cuenta con sesenta alumnos, distribuidos en dos grupos, de mañana y tarde, para compartir los espacios con los de los del programa de español orientado al ámbito sanitario para extranjeros, que ha comenzado este lunes.

El pasado miércoles la consejería de Ciencia notificaba a la institución académica la autorización de inicio de actividad del centro, último trámite administrativo que les faltaba para poder comenzar las clases del grado de Enfermería este curso. “Han sido muchas personas de Nebrija las que han trabajado para llegar hasta aquí. Quiero trasladarles mi más sincero agradecimiento, también al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Avilés y a todas las personas que nos han ayudado a conseguirlo, en particular, a la alcaldesa Mariví Monteserín”, declaró Juan Padilla, director general de Institutos Nebrija, tras conocerse la noticia. “Estamos realmente contentos e ilusionados con esta aprobación, ahora tenemos la responsabilidad de devolver a Avilés el cariño con en el que nos ha acogido”, destacó Padilla.

La sede de Nebrija en la plaza de Álvarez Acebal. / Mario Canteli

Su presencia en la ciudad, además de conocida y muy ilusionante, es ya visible a través de la cartelería instalada a las puertas del palacio de Maqua y en el número 5 de la plaza de Álvarez Acebal. Aunque será desde este martes cuando los avilesinos puedan proclamar ya alto y claro que la suya es una ciudad universitaria.

La llegada de la Nebrija a la ciudad no se limita exclusivamente a lo académico. La institución también ha hecho una fuerte apuesta por su campus avilesino, lo que les ha llevado a afrontar operaciones de gran calado para la ciudad. La más destacada, es la adquisición de las naves de Balsera, una de las joyas del patrimonio industrial local que la universidad planea convertir en una residencia de estudiantes aunque también habrá espacio para otros usos académicos, y para favorecer la innovación, la formación práctica, la colaboración con empresas y profesionales y la generación de nuevos proyectos. Con el objetivo de "ampliar la oferta de servicios para estudiantes nacionales e internacionales y consolidar su presencia en la ciudad", la institución docente prevé la apertura de una residencia universitaria a partir del curso 2027-2028. La Nebrija adquirió asimismo el antiguo geriátrico de Rivero, que planea convertir en alojamientos para estudiantes y pisos turísticos.