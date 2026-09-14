Los paseos por la ría de Avilés alargan su temporada hasta el martes tras una campaña con "muy buenas sensaciones"

"Estamos muy contentos, como todos los años anteriores". Es la primera valoración que hace Dayana Maines, una de las guías de los paseos en barco por la ría de Avilés, cuando se le pregunta por una campaña que encara ya sus últimos días. La sensación entre los responsables es positiva, aunque todavía no hay datos oficiales que permitan hablar de récords ni de un incremento de pasajeros respecto a ejercicios anteriores. "No sabremos si ha habido más demanda que otros años hasta que no hagamos el informe a final de temporada", advierte Maines. La actividad tenía previsto despedirse este domingo, pero finalmente continuará dos días más y terminará el martes, después de que se hayan añadido nuevas salidas para atender a grupos que participan habitualmente en la iniciativa.

Los recorridos, que se organizan desde 2022, permiten conocer desde el agua una parte de Avilés que incluso sigue resultando desconocida para muchos vecinos. A bordo, los pasajeros atraviesan la ría de Avilés mientras conocen su transformación, su pasado industrial, la actividad portuaria y distintos enclaves naturales y paisajísticos. El trayecto permite contemplar desde otra perspectiva puntos como Zeluán, la ensenada de Llodero, la Peña del Caballo, San Balandrán o el faro, uno de los grandes atractivos del viaje cuando las condiciones permiten acercarse hasta la zona de la desembocadura.

La ampliación de esta recta final no responde, por ahora, a un dato estadístico que permita hablar de un crecimiento general de la demanda. Sí existe, sin embargo, una necesidad concreta que ha llevado a prolongar la programación. "Hemos añadido viajes para atender a residencias de personas mayores y a Servicios Sociales, que vienen todos los años, y por ello hemos ampliado dos días más", explica Maines. De esta forma, aunque el calendario inicial concluía el domingo 13 de septiembre, las últimas travesías tendrán lugar el martes 15 de septiembre.

Los turistas fotografían el faro de Avilés desde la embarcación. / P. M.

Las reacciones al desembarcar son, según Maines, uno de los mejores termómetros para medir el funcionamiento de la iniciativa. "Nos suelen decir que están encantados. A los de fuera normalmente les gusta mucho y los que son de Avilés y alrededores se sorprenden de lo guapa que está la ría y del cambio que ha experimentado", relata. Esa mirada desde el agua permite redescubrir la ría de Avilés y observar elementos cotidianos desde ángulos poco habituales. Entre los lugares que más llaman la atención cita la ensenada de Llodero y Zeluán, la Peña del Caballo, el nuevo pantalán de San Balandrán y especialmente el faro de Avilés: "Verlo desde abajo ofrece una perspectiva que sorprende mucho".

Portus suma un nuevo atractivo al recorrido

Una de las novedades de este año ha sido la incorporación de Espacio Portus aparte de la programación, una propuesta que combina la navegación por la ría con el conocimiento de la historia portuaria de Avilés. La organización considera que esa ampliación de la experiencia puede haber permitido llegar a un público distinto. "Creemos que sí", responde Maines al ser preguntada por la capacidad de Portus para atraer nuevos pasajeros.

La temporada también ha dejado alguna anécdota destacada. Para Maines, la principal sorpresa fue la visita del presidente del Principado, Adrián Barbón, que se subió a uno de los recorridos. Más allá de ese episodio, los responsables destacan sobre todo la continuidad de una actividad que cumple ya varias ediciones y que, según sostienen, mantiene una acogida constante. "Los llevamos haciendo desde el año 2022 y la respuesta del público siempre es maravillosa", afirma la guía.

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Esa buena acogida hace que la continuidad parezca garantizada. "Sí, tenemos intención de repetirlo", confirma Maines sobre la posibilidad de volver a poner en marcha los paseos por la ría de Avilés la próxima temporada. Otra cuestión será determinar si habrá más frecuencias o nuevas salidas o si se mantiene un esquema similar al actual. La organización no tomará esa decisión hasta disponer de todas las cifras: "Lo valoraremos a final de temporada, cuando tengamos todos los datos".