Pedro Menéndez y Carreño Miranda recuperan su lugar en el Ayuntamiento de Avilés

Bajo la suciedad acumulada durante décadas, apareció este verano una pista capaz de cambiar lo que se sabía sobre el retrato del ilustre marino avilesino que preside el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Avilés. El cuadro, que ya está de nuevo en la Casa Consistorial, junto al retrato de Carreño Miranda, después de tres semanas de trabajos de conservación y restauración realizados por Sara González Curto, conservadora y restauradora de Bienes Culturales, ha podido recuperar la intensidad de los colores y mejorar la percepción de distintos detalles de las dos pinturas. Pero en el caso del retrato de Pedro Menéndez había además una pequeña sorpresa esperando a ser descubierta. La limpieza hizo más visible una inscripción situada en la esquina inferior derecha de la obra. En ella, el propio artista dejó constancia de su identidad y de la fecha en que realizó el retrato. El cuadro fue pintado en 1848 por Secundino Santurio Cifuentes.

El hallazgo aporta una información especialmente valiosa porque apenas se conocen datos sobre este autor. La documentación disponible señala que fue estudiante de la Academia de San Fernando. En los archivos de esta institución se conserva otra obra suya, un dibujo de estudio de un modelo masculino desnudo inspirado en el "Gladiador Borghese", realizado en 1839 con lápiz negro y toques de clarión. Así, una inscripción que durante años había permanecido prácticamente oculta ha permitido poner nombre y fecha a una de las obras que forman parte del patrimonio artístico del Ayuntamiento.

Recuperar el color sin borrar la historia

La restauración del retrato de Menéndez y también el de Carreño Miranda ha incluido tratamientos de limpieza y técnicas de conservación. Una de las actuaciones más visibles ha sido la reintegración cromática, que permite recuperar visualmente las zonas en las que el color se había perdido o deteriorado.

El retrato de Pedro Menéndez ya restaurado. / A.A.

No se ha empleado el mismo procedimiento en ambos. Para el retrato de Pedro Menéndez se utilizaron acuarelas, mientras que en el de Carreño Miranda se recurrió al puntillismo. Después, las superficies fueron barnizadas. El resultado permite contemplar ahora las obras con una mayor riqueza cromática y facilita también la lectura de detalles que el deterioro había ido haciendo menos perceptibles.

Los dos retratos fueron trasladados de nuevo al Ayuntamiento este viernes por las Brigadas Municipales, una vez finalizados los trabajos encargados por el Consistorio el 17 de agosto.

La restauración continúa

El trabajo de conservación no termina con el regreso de Pedro Menéndez y Carreño Miranda al Salón de Recepciones. Sara González Curto ha comenzado también la restauración del retrato de la reina María Luisa de Orleans, atribuido a Carreño Miranda, y de la obra ‘Mascarada’, del pintor Manuel Rodríguez Lana, conocido como Marola.

El retrato de la reina tiene, además, su propia historia de restauraciones. Fue intervenido en 1973 por la institución que actualmente se conoce como Instituto de Patrimonio Cultural de España y, posteriormente, en 2014, por Luis Suárez Saro.

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Mientras estas nuevas intervenciones avanzan, Pedro Menéndez y Carreño Miranda ya vuelven a ocupar su lugar en el Ayuntamiento. El primero lo hace, además, con un secreto menos: sabiendo quién lo pintó y cuándo.