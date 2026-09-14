La Policía Nacional y la Local asisten en Avilés a una mujer que dio a luz en el portal de su edificio

Una mujer dio a luz en la noche del pasado jueves en el portal de un inmueble de la calle Santa Apolonia, en Avilés, asistida por agentes de la Policía Nacional y la Policía Local. La intervención comenzó a las 23.03 horas, después de que el CIMACC 091 recibiese una llamada alertando de que una mujer se encontraba de parto en la escalera de su edificio.

Cuando las patrullas llegaron al inmueble encontraron a la mujer tumbada en un rellano situado antes del segundo piso, con el parto ya iniciado y la cabeza del recién nacido visible. Ante la inminencia del nacimiento, los policías permanecieron junto a la madre y la auxiliaron durante el alumbramiento.

El recién nacido, un varón, presentó buena coloración y comenzó a llorar inmediatamente, por lo que aparentemente se encontraba en buen estado general. Los agentes continuaron atendiendo a la madre y al bebé hasta la llegada de los servicios sanitarios.

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Poco después se desplazó hasta el lugar una UVI móvil, cuyos profesionales comprobaron el estado de ambos y procedieron a su traslado al Hospital San Agustín de Avilés. La rápida actuación y coordinación entre la Policía Nacional, la Policía Local y los servicios sanitarios permitió atender el parto y garantizar la seguridad de la madre y el recién nacido hasta su llegada al centro hospitalario.