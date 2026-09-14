A prisión un vecino de Avilés vinculado a una comunidad nihilista investigada por delitos contra menores

La Policía Nacional ha detenido en el barrio del Carbayedo en Avilés a una persona por su presunta participación en los delitos de pertenencia a grupo criminal y corrupción de menores, en una investigación relacionada con la comunidad virtual de extremismo violento nihilista conocida como «The Com».

La investigación se inició el pasado mes de marzo, cuando los agentes detectaron a un ciudadano presuntamente implicado en delitos relacionados con la corrupción de menores. Las pesquisas permitieron determinar, además, que el investigado mantenía presuntamente contactos de carácter financiero con un exmilitar de la Marina de Estados Unidos acusado de varios delitos graves relacionados con la explotación de menores, la sextorsión y otros actos de violencia. Este individuo habría formado parte de «Greggy's Cult», considerado precursor del conocido como «Grupo 764». Dichos grupos están vinculados a la fabricación y distribución de material de abuso sexual infantil, amenazan a niños y jóvenes para obligarlos a grabarse cometiendo actos de autolesión o tortura y fomentan el suicidio, lanzan ciberataques o promueven tiroteos masivos o atentados.

Tras las investigaciones, los agentes realizaron una entrada y registro en el domicilio del sospechoso en la plaza del Carbayedo, en Avilés, y procedieron a su detención. El arrestado pasó posteriormente a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Avilés número 7, en funciones de guardia. El titular del juzgado decretó su ingreso en prisión.

Red vinculada al extremismo violento en Internet

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad consideran el extremismo violento nihilista (EVN) una amenaza emergente. Una de sus principales expresiones es «The Com», una comunidad virtual descentralizada y formada por diferentes grupos y subgrupos, entre los que se encuentra «Grupo 764».

Según la Policía, estas comunidades utilizan principalmente Internet para promover conductas violentas y actividades delictivas, entre ellas la explotación y extorsión de menores, la distribución de material de abuso sexual infantil, los ciberataques y la incitación a las autolesiones y al suicidio. También se han detectado contenidos relacionados con la exaltación de la violencia extrema y la promoción de acciones terroristas.

Investigación coordinada

La operación ha sido desarrollada de manera coordinada por la Comisaría General de Información y la Comisaría General de Policía Judicial, con la participación de la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Asturias y de la Brigada Local de Información de la Comisaría de Avilés.

Las unidades asturianas han contado con el apoyo y la coordinación de los servicios centrales, así como con la dirección de la autoridad judicial durante el desarrollo de las actuaciones.

Noticias relacionadas

La investigación continúa bajo la dirección judicial.