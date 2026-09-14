Savia nueva para el sistema sanitario: los especialistas en Medicina de Familia apuestan por Avilés para desarrollar su futuro profesional

Joel Domene Ojalvo, Natalia López García y Llara García Capa tienen 30 años y comparten algo más que la edad: realizaron su residencia MIR entre Avilés y Oviedo, en el caso de García, y, al terminar, decidieron quedarse para ejercer como médicos de familia en el área avilesina. Los tres son ejemplos de residentes que han encontrado en la comarca el lugar en el que continuar su futuro profesional. Dicen mirar al futuro con esperanza, aunque advierten: se necesitan cambios en la estructura y gestión del sistema sanitario.

Natalia López, madrileña, decidió quedarse en Avilés, en un centro de salud, el de Villalegre, por una suma de factores: «Tenía muy buenas referencias del equipo y del ambiente de trabajo», confiesa. También pesaron las condiciones laborales, entre ellas un contrato de tres años y la posibilidad de hacer guardias sin noches. A todo ello se sumó la cercanía a su lugar de residencia. «Vine de Madrid buscando otro ritmo de vida y, sobre todo, una mayor calidad de vida y creo que aquí la encontré», precisa.

En el caso de Llara García, la elección del centro de salud de La Magdalena llegó después de haberse formado en un centro de salud de Oviedo y de conocer también la dinámica de los centros rurales durante una rotación en Trevías. Al finalizar la residencia optó por La Magdalena —uno de los que cuenta con más cartillas— porque valora «mucho el entorno colaborativo y multidisciplinar». «En esta transición a especialista contar con un equipo accesible y con buena comunicación me aporta mucha seguridad clínica y respaldo profesional», afirma la médica. También le atrae la diversidad de los pacientes. «La complejidad y diversidad psicosocial del perfil de pacientes de este cupo es un estímulo para el aprendizaje continuo, fundamental en mi consolidación profesional», señala la médica de La Magdalena.

Joel Domene, por su parte, llegó a Asturias en busca de «una ciudad pequeña, que pudiera ir andando a todos los lados, sin calor y sin frío extremos, con precios de vivienda razonables, con calidad de vida, con buena formación profesional y con buenas comunicaciones». Encontró lo que buscaba en Avilés y cinco años después mantiene aquella decisión: «Asturias tiene un buen sistema sanitario, una calidad de vida brutal, buenas condiciones de trabajo, naturaleza a esgaya. Es perfecta». Eligió La Magdalena por ser un centro urbano, docente, con formación MIR y universitaria, con un equipo joven, y con una parte rural, el periférico de Illas.

Residencia

Domene recuerda los cuatro años de residencia MIR como una etapa intensa, con mucha dedicación, guardias y diferentes rotaciones. En su caso, completó su formación en el centro penitenciario de Villabona, varios centros de salud de Ecuador y el centro de ITS de Gijón. «Son cuatro años intensos, con mucha dedicación y muchas horas de guardias, pero merece la pena», resume de la residencia, de la que aseguran salir como especialistas "con una visión clínica amplia, pero siempre con una mirada biopsicosocial, humanista y centrada en las personas".

Natalia López confirma que antes de empezar la residencia tenía una visión de la Atención Primaria «bastante más limitada y, sobre todo, menos realista». Conocía la importancia del médico de familia como figura de referencia, pero durante la formación descubrió todo lo que implica el trabajo diario: «La burocracia, la gestión de la consulta, la coordinación con otros niveles asistenciales o lo que realmente suponen las guardias», enumera. Una de las experiencias que más le marcó fue trabajar junto a una tutora que llevaba más de diez años con su cupo. «Ver esa continuidad y ese vínculo tan estrecho con los pacientes me hizo entender mejor una parte de la especialidad que antes no valoraba tanto», explica.

También descubrió la amplitud de la Medicina de Familia. «El médico de familia necesita tener conocimientos muy amplios y ser capaz de abordar problemas muy diferentes, muchas veces con información limitada y teniendo que tomar decisiones de forma autónoma», señala. Y añade que su trabajo no consiste únicamente en tratar enfermedades, sino también en «prevenir, acompañar al paciente a lo largo del tiempo y tener en cuenta su contexto personal, familiar y social».

La visión de Llara García también ha cambiado con la residencia. Antes, reconoce, no valoraba suficientemente «la figura del médico de familia dentro del sistema de salud», aunque siempre había contemplado la especialidad como una opción laboral porque «encaja muy bien con mi personalidad y mi forma de ver la medicina». «Ahora le doy mucha más importancia pues creo que la medicina de familia y comunitaria es el principal eslabón del sistema al abordar la prevención, la detección y tratamiento desde el ámbito más cercano a la población», recalca.

Medicina de familia, medicina personalizada

Domene, por su parte, resume ahora su visión de la especialidad en una idea: «Hacer medicina de familia es hacer medicina personalizada, es la esencia de la medicina y lo que más se parecía a mi concepción inicial de ser médico». En su día a día conviven los problemas agudos y crónicos, el ajuste de tratamientos, las técnicas de cirugía menor o las infiltraciones y, cuando el tiempo lo permite, el trabajo con la comunidad. Pero por encima de todo destaca el vínculo con los pacientes: «Es un privilegio que te confíen su historia de vida y conocer a las familias».

La continuidad permite, además, conocer mejor a los profesionales y a los pacientes. En su centro, apunta Domene, «me atrevería a decir que somos el equipo más joven de todo Avilés». También destaca la importancia de conocer la realidad de quienes acuden a la consulta y entender que la salud va más allá de la enfermedad. «La salud no es solo cuestión de alteraciones moleculares y de vasos sanguíneos, está enormemente influenciada por las condiciones socioeconómicas de cada uno», explica el especialista de La Magdalena.

No todo, sin embargo, resulta sencillo. Llara García señala como una de las principales dificultades «la alta presión asistencial» y la necesidad de mantener una atención de calidad mientras se gestiona «la incertidumbre clínica del día a día» en consultas con tiempos muy escasos. El tiempo es también uno de los problemas que señala Domene. Considera necesario eliminar tareas que no aportan valor y reforzar el papel de los administrativos sanitarios, además de dotar a los centros de mayor autonomía para organizar sus agendas y su funcionamiento según las características de cada población.

El día a día

En esa línea, Llara García reclama «mejorar la gestión de las agendas», una buena cobertura de todos los cupos y «agendas limitadas con más tiempo para una atención de calidad». También plantea la necesidad de equipos de domicilios urgentes para evitar que el médico de familia tenga que salir del centro y eso provoque retrasos en la agenda de ese día.

Los tres coinciden también en que hacen falta condiciones capaces de atraer y retener a los médicos de familia. Natalia López apuesta por «ofrecer más contratos estables, de al menos tres años de duración», además de dar la opción de hacer guardias o tardes que puedan complementar la jornada «sin imponer la guardia obligatoria».

Llara García considera que el cambio debe comenzar incluso antes de llegar a la residencia. Desde la Universidad, defiende «informar mucho más de la especialidad de familia y comunitaria», para superar prejuicios y acercar a estudiantes y futuros profesionales «al importante papel de la Atención Primaria en el conjunto del sistema de salud».

Domene reclama igualmente contratos estables y atractivos, así como la posibilidad de combinar la asistencia con la docencia o la investigación. También considera necesario que la Medicina Familiar y Comunitaria tenga mayor peso en la Universidad y una mayor presencia práctica durante la carrera. «Lo que no se conoce, no se escoge», afirma.

Propuestas

La falta de médicos, las consultas vacías y las listas de espera plantean, en cualquier caso, un escenario complejo. Natalia López considera que «claro que hay esperanza», aunque cree necesario introducir cambios en la estructura y en la gestión del sistema sanitario. A su juicio, habría que hacer «un uso más responsable y eficiente de los recursos humanos disponibles».

Entre las posibles medidas plantea que, si la falta de médicos hace inevitable el cierre temporal de algún centro rural, podría ser más razonable redistribuir esos profesionales hacia los centros que atienden a una mayor demanda y concentran una mayor densidad de población, evitando que estos queden desprovistos de personal por el intento de mantener abiertos todos los centros de salud «a cualquier coste».

Llara García comparte una mirada optimista. «Hay esperanza», afirma. Explica que muchos de quienes terminan la residencia lo hacen «con ilusión y motivación por la trayectoria laboral que nos queda por delante» y con la intención de «estar a la altura».

Domene también considera que son tiempos de cambios. Habla de una sociedad marcada por «una cultura de la inmediatez», la «patologización de la vida cotidiana», la «hipertecnologización», el envejecimiento de la población y una mayor demanda asistencial. Son retos, señala, a los que el sistema sanitario debe adaptarse y para los que hay que «buscar soluciones innovadoras». Su conclusión es clara: «No todo puede continuar como siempre ha sido».

En esa transformación, defiende un modelo más basado en el trabajo en equipo. «Los médicos no somos el ombligo del sistema», sostiene el médico de La Magdalena. La tendencia, a su juicio, debe ser «trabajar en equipo e integrarnos» con enfermería, trabajo social, administración y auxiliares de enfermería, además de integrar el sistema sanitario con los servicios sociales. Defiende Domente también "contratos innovadores que mezclen asistencia con docenia o con investigación, que permitan compatibilizar con tener una faimlia, con tener proyección vital y profesional..."

Con todo, Natalia, Llara y Joel han encontrado razones para quedarse. Contratos con cierta estabilidad, equipos conocidos, pacientes con los que construir una relación de confianza y, también, un lugar en el que desarrollar un proyecto de vida. En su caso, Avilés ha sido no solo el lugar donde hicieron la residencia, sino también donde han decidido empezar su etapa como médicos de familia, una profesión que Joel Domene presenta así: "Sentarse con el paciente, escucharle, acompañarle, ver a la persona como un todo, no como un conjunto de órganos o cachos. Eso es la medicina familiar y comunitaria".