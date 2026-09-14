Nunca es tarde para aprender español en Avilés: "Podemos hablar con todo el mundo y nos encanta la ciudad"

"Guaje" y "prestar" son dos de las palabras que se llevan aprendidas de Avilés. No aparecen necesariamente en los manuales de español, pero sí en las conversaciones que durante los últimos días han mantenido en restaurantes, comercios, mercados o durante sus visitas guiadas. Un grupo de estudiantes jubilados procedentes de Escocia cerró este lunes una nueva experiencia de inmersión lingüística en Avilés después de combinar durante una semana las clases de castellano con actividades culturales, gastronómicas y de ocio por distintos puntos de Asturias. La alcaldesa, Mariví Monteserín, recibió a los participantes en el Ayuntamiento para conocer de primera mano sus impresiones antes de regresar a casa.

Que hayan acabado incorporando a su vocabulario expresiones tan asturianas como "guaje" o "prestar" resume precisamente el objetivo de la estancia, que busca aprender español también fuera del aula y a través del contacto directo con los vecinos. Es la cuarta vez que este programa se desarrolla en Avilés, según explicó su coordinador, Adrián Lago, de The Pack Language Experience. "Están encantados. Es un sitio perfecto para la inmersión con la gente local, porque no hay mucho turismo extranjero y se dan muy buenas condiciones para aprender el idioma", señaló. Para Lago, esa característica permite a los alumnos practicar constantemente. "Pueden hablar en los restaurantes, en el mercado, con los guías y prácticamente en cualquier parte. Además, la ciudad les encanta".

El perfil de los participantes es también particular. Se trata de personas mayores, en su mayoría jubiladas, que continúan estudiando español y aprovechan estas estancias para poner a prueba lo aprendido en situaciones reales. Las lecciones de gramática y vocabulario se complementan con actividades en las que necesitan desenvolverse por sí mismos. Este lunes, antes de acudir al Ayuntamiento, recorrieron el mercado de Avilés y conversaron tanto con vendedores como con clientes.

Mariví Monteserín hace entrega a una de las participantes de un recuerdo de la ciudad. / Mario Canteli

David Quarendom, natural de Edimburgo, ya había estado anteriormente en Avilés y esta vez volvió a marcharse satisfecho. "Fue una semana maravillosa y, además, el tiempo nos acompañó. La última vez que estuvimos aquí nos llovió toda la semana", explicó. Más allá del clima, destacó especialmente la cercanía de los avilesinos. "Siempre nos sorprende la amabilidad de la gente. Se puede hablar con todo el mundo y son muy agradables", afirmó. Durante la conversación con la alcaldesa, los participantes también elogiaron la gastronomía, la limpieza de las calles, el Centro Niemeyer y el parque de Ferrera, además de la comodidad de los soportales del casco histórico. Quarendom se quedó especialmente con la excursión a Asiego, donde hicieron la Ruta del Quesu y la Sidra. "Todo lo que sea pasear por las montañas es bueno, a los escoceses nos gustan las montañas", bromeó.

Una apuesta por el turismo idiomático

La experiencia se enmarca en la estrategia del Ayuntamiento de Avilés para impulsar el turismo idiomático, una fórmula con la que el municipio busca atraer visitantes que lleguen a la ciudad con un objetivo que vaya más allá del turismo convencional. Monteserín quiso conocer durante el encuentro qué opinión se llevaban los estudiantes de su estancia. "Nos interesa mucho vuestra opinión de la ciudad y de la experiencia. Esta inmersión en español entra dentro del interés que tiene Avilés por apostar por un turismo sostenible", afirmó. La alcaldesa defendió la llegada de personas que visiten la ciudad "con un motivo, una razón o una misión".

Monteserín recordó además que desde 2023 alrededor de 400 personas han visitado Avilés vinculadas a este tipo de iniciativas y aseguró que el Ayuntamiento quiere continuar apostando por esta línea. La filosofía pasa por que el aprendizaje no quede limitado a unas horas de clase. Pedir en un restaurante, comprar en el mercado, conversar con un guía o intercambiar unas palabras con cualquier vecino se convierten también en ejercicios prácticos. Para estos jubilados escoceses, la propia ciudad funciona así como una extensión del aula y les permite ganar soltura, incorporar vocabulario y perder el miedo a expresarse en castellano.

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Eso sí, se marcharon con una actividad pendiente. Durante la conversación en el Ayuntamiento, la alcaldesa descubrió que habían visitado el mercado, pero no habían podido conocer la rula de Avilés y la subasta del pescado. Monteserín no tardó en plantear deberes para una futura estancia y les propuso incluirla en el programa. Después de una semana en la que aprendieron español conversando con los avilesinos, disfrutaron de la gastronomía, el Niemeyer y el parque de Ferrera, ya tienen una nueva excusa para regresar.