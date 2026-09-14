Últimos días para apuntarse a la 44ª Fiesta de la Bicicleta de Avilés: diez kilómetros por la ciudad y camisetas para los primeros 500 participantes

El plazo para inscribirse en la 44ª Fiesta de la Bicicleta de Avilés permanecerá abierto hasta este viernes 18 de septiembre a las 13.00 horas. La cita, de carácter gratuito y no competitivo, se celebrará el sábado 19 dentro de la Semana de la Movilidad con el objetivo de fomentar los hábitos de vida saludables y la movilidad sostenible. Las inscripciones pueden formalizarse mediante el formulario habilitado por la organización o a través de los códigos QR incluidos en la cartelería.

La marcha arrancará a las 10.30 horas desde el aparcamiento de El Corte Inglés y recorrerá alrededor de diez kilómetros por distintos barrios avilesinos, con un reagrupamiento en la plaza Mayor de Llaranes antes de continuar hasta la zona de llegada. La actividad está planteada para todas las edades y para participar en familia. Además, como ya ocurrió en la edición anterior, se habilitará un itinerario de menor distancia para personas con discapacidad física.

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Las 500 primeras personas que pasen por el control de salida recibirán una camiseta conmemorativa y un resguardo para participar en el sorteo de diferentes regalos. La organización recuerda que el uso del casco será obligatorio durante todo el recorrido y que los ciclistas deberán circular a velocidad moderada, mantenerse agrupados, respetar el itinerario fijado y no adelantar a los vehículos encargados de abrir la marcha.