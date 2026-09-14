La vendimia de Cangas del Narcea entra en el mercado de abastos de Avilés por la Bienal Climática

El tradicional pisado de uva ha tomado por sorpresa los pasillos del mercado de abastos de Avilés este lunes, transformando un espacio de consumo cotidiano en un escenario principal de la Bienal Climática. El colectivo "Paisanaje", de Madrid, se ha encargado de todo. Ocho miembros de esta asociación han desgranado uvas, las han pisado, han hecho mosto e incluso han medido el nivel de azúcar para intentar aproximarse a la graduación alcohólica del vino una vez fermentado.

Amelíe Aranguren detalla que su colectivo ahonda en la relación entre el campo y la ciudad y funde el concepto de territorio con el arte. "Paisanaje" colabora con la Bienal Climática y ha querido fusionar su labor con Asturias. "En Madrid contamos con un olivar, un viñedo y un rebaño y ya que estamos en Asturias, queríamos vincularnos con la producción agraria y por ello decidimos está acción con uvas de Cangas del Narcea", destaca Aranguren momentos antes de que el grupo comenzara su labor ante la mirada de las personas que han acudido al lunes a la plaza de abastos.

Con baldes cargados de uvas y extraídos de los viñedos de Martínez Parrondo, en Cangas, se pusieron manos a la obra. Cincuenta kilos de uva de tipo albarín blanco que pasarán a ser unos cuarenta litros de vino. "Cada kilo, más o menos, es una botella de setenta centilítros", señalan.

Mientras algunos desgranaban y seleccionaban las uvas, otros leían los diarios de un viticultor, de José Gómez López-Brañas. Esos diarios se corresponden con la primera década del siglo XX, más concretamente entre 1902 y 1907, y en ellos describía la labor de un viticultor de Cangas del Narcea en el que especifica las condiciones climatológicas, entre otras cuestiones relacionadas con el proceso de la vendimia. También hubo tiempo para cantar y recordar aquellas sesiones de trabajo comunitario de las vendimias.

"Las ciudades están desconectadas de los agricultores, organizar esta acción en el mercado de abastos de Avilés es ideal, qué mejor lugar para hacerlo que un espacio y un día como este", señaló Aranguren. Los madrileños contaban también con cachos de vino, los pequeños recipientes tradicionales de madera donde se degusta el vino de Cangas. "Los cachos también apelan a lo colectivo, a una manera de compartir, de generar comunidad", añadió no sin antes recalcar que el proceso de la vendimia a pequeña escala, para el autoconsumo "no es difícil".

Una vez realizados todos los pasos, una vez pisado in situ, en plena plaza las uvas y embotelladas en damajuanas para su posterior fermentación, el zumo de uva tendrá que pasar de quince a veinte días para iniciar la fermentación alcohólica. Antes de eso, los miembros de "Paisanaje" calcularon allí mismo una estimación de la graduación futura del caldo, que rondará los 10 grados, todo ello teniendo en cuenta el nivel de azúcar analizado a través de un aparato llamado densímetro, que se introduce en el mosto antes de su paso a las grandes botellas. Otro tipo de uvas como la garnacha suelen tener más graduación en este proceso.

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José María Pérez pasó por la zona en varias ocasiones. Estaba interesado en la propuesta del colectivo madrileño en plena plaza y todo porque él también hace vino casero. "Tengo siete parras en un pueblo en Salamanca, Nuevo Narros, y pasé por aquí y me llamó la atención", señala Pérez, que ha elaborado vino de uvas blancas vendimiadas de las siete parras que dispone en el pueblo salmantino. "Saqué 17 botellas pero en vez de pisarlas, lo hacía con las manos", apunta este avilesino de Salamanca, que pasó este lunes en varias ocasiones por el pequeño espacio en el que "Paisanaje" fusionó territorio con arte con vino de Cangas y en el mercado de abastos de Avilés.