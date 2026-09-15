Asturiana de Fertilizantes afronta la nueva etapa en el Puerto de Avilés "con ilusión, responsabilidad y estabilidad"

Asturiana de Fertilizantes, a la que pertenece Chemastur, valoró ayer positivamente la prórroga de la concesión en el Puerto de Avilés por otros siete años y tres meses, tal y como había solicitado. Y es que, según la compañía, esta decisión de la Autoridad Portuaria "permite ahora afrontar esta nueva etapa con ilusión, responsabilidad, estabilidad y con el firme compromiso de preservar alrededor de 60 empleos directos e indirectos, mantener la actividad generada para proveedores y empresas auxiliares y seguir contribuyendo al tejido industrial de Castrillón, Avilés y Asturias".

El consejo de administración del Puerto de Avilés decidió ayer aprobar la prórroga de la concesión aunque poniendo como condiciones precisamente aquellos compromisos planteados por la propia compañía en su solicitud: 4.626.730 euros en inversiones a ejecutar en los primeros dos años de la nueva concesión y una previsión de 300.000 toneladas anuales de tráfico marítimo portuario. "El incumplimiento de estos indicadores será motivo de suspensión de la concesión por parte de la Autoridad Portuaria de Avilés", advirtió. Otra de las condiciones era que Asturiana de Fertilizantes aceptara estas condiciones.

"Asturiana de Fertilizantes valora positivamente la decisión adoptada por la Autoridad Portuaria de Avilés, que permite dotar a un proyecto industrial con más de 20 años de historia del horizonte temporal necesario para continuar desarrollando su actividad en el Puerto", señaló la compañía en un comunicado hecho público a última hora de la tarde de ayer. "La concesión de la prórroga permite cerrar un periodo de incertidumbre para la compañía y concentrar de nuevo todos sus esfuerzos en el desarrollo de su actividad, la recuperación de su operativa y la ejecución de los proyectos previstos para los próximos años", añadía.

La empresa aseveró además que su continuidad "permite asimismo mantener capacidad industrial vinculada a la producción nacional de fertilizantes, reforzando la seguridad de suministro al sector agrario y contribuyendo a la soberanía alimentaria y a una mayor autonomía estratégica, en línea con el Plan Estatal de Fertilizantes, recientemente anunciado por el Gobierno de España", que era uno de sus argumentos presentado en las alegaciones.

Tras agradecer la labor de todas las personas e instituciones que apoyaron su continuidad en las instalaciones portuarias avilesinas, Asturiana de Fertilizantes afirmó que "a partir de este momento, la prioridad de la compañía es volver a centrar todos sus esfuerzos en restablecer la credibilidad y confianza de entidades financieras, proveedores y clientes, y aquello que constituye su razón de ser: trabajar, producir, invertir y seguir construyendo el futuro de Asturiana de Fertilizantes y de la comarca".

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