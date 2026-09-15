Dos avilesinos caen en la trampa de las consolas fantasma: pagaron más de 500 euros y nunca recibieron sus compras

Dos vecinos de Avilés figuran entre los centenares de perjudicados por una macroestafa a través de internet que operó entre 2018 y 2019 y que acaba de ser sentenciada por la Audiencia Nacional. Ambos cayeron en un engaño muy similar: ofertas de videoconsolas que parecían reales, pagaron por ellas y jamás las recibieron. Entre los dos perdieron 526,50 euros en diciembre de 2018, dentro de un entramado que llegó a poner en funcionamiento 29 páginas web falsas y que utilizó también Wallapop, Bizum y cuentas bancarias abiertas con identidades de terceros.

El primero de los casos relacionados con Avilés afecta a una mujer que creyó adquirir una PlayStation 4 por 276,50 euros. La resolución judicial sitúa la operación el 6 de diciembre de 2018 y señala que la víctima ingresó el dinero en una cuenta de ING abierta formalmente a nombre de otra persona, aunque controlada realmente por el principal acusado. La consola nunca fue enviada.

Solo unos días después, el 12 de diciembre de 2018, otro vecino de Avilés cayó en una maniobra prácticamente idéntica. En este caso encontró en Wallapop una Nintendo Switch por 250 euros y realizó el pago mediante Bizum. El beneficiario formal aparecía con otra identidad, pero la Audiencia Nacional considera probado que el dinero acababa igualmente bajo el control del cabecilla del entramado. El resultado fue el mismo: el comprador perdió el dinero y nunca recibió la videoconsola.

Los dos episodios avilesinos eran apenas una pequeña parte de una estructura organizada para defraudar compradores de toda España. Entre junio de 2018 y junio de 2019, los responsables fueron creando sucesivamente 29 webs fraudulentas, muchas de ellas diseñadas para imitar a empresas reales y aprovechar su prestigio comercial. Para reforzar el engaño utilizaban teléfonos 900 de atención al cliente, contrataban servicios de Google para posicionar mejor las páginas y compraban cuentas de Wallapop con buena reputación. Cuando una dirección empezaba a ser denunciada o detectada, la cerraban y abrían otra. Los pagos llegaban mediante transferencias bancarias, tarjetas y Bizum, en numerosas ocasiones hacia cuentas creadas mediante suplantaciones de identidad.

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La Audiencia Nacional ha condenado a cuatro integrantes de la red por un delito continuado de estafa. El principal responsable deberá cumplir dos años y ocho meses de prisión, otros dos acusados han sido castigados con dos años de cárcel y un cuarto con un año y seis meses. Además, tres de ellos deberán indemnizar conjunta y solidariamente a los perjudicados por las cantidades defraudadas.