El Ayuntamiento prevé iniciar este otoño la reforma integral del complejo deportivo de Tabiella

El plan para modernizar las instalaciones deportivas del Navarro Club de Fútbol avanza. El Ayuntamiento ya tiene una propuesta de adjudicatario para ejecutar los trabajos. Se trata de la empresa Penacec que ha hecho una oferta de 611.000 euros para renovar una transformación casi integral del complejo de Tabiella, en Valliniello. La inversión parte de un diagnóstico previo que confirmó el deterioro de algunas de las construcciones de este espacio que supera los 13.000 metros cuadrados y que cuenta con dos campos de fútbol, uno de hierba natural y otro de artificial además de varios inmuebles.

Según detalló el concejal de Servicios Urbanos, Pelayo García, los servicios serán distribuidos en un edificio principal completamente rehabilitado y ampliado y comunicado con el resto de estancias para mejorar así las condiciones de uso y mantenimiento del complejo. Así serán acondicionados la zona de lavandería, habrá otro espacio para el almacenaje de las equipaciones con acceso a otro almacén de mayores dimensiones para la maquinaria de mantenimiento del césped.

Será renovado el despacho, la sala de reuniones y los accesos a la cafetería además de un nuevo gimnasio. Las obras tienen un plazo de ejecución de siete meses y prevén comenzar el próximo otoño. "No alterará el desarrollo de las competiciones deportivas", señaló el concejal de Servicios Urbanos, que se refirió además al cambio de iluminación del campo de hierba sintético y su sustitución por luces led, el cambio estético del edificio además de la renovación del sistema de calefacción, nuevo sistema de ventilación y aerotermia. García detalló que las nuevas propuestas se han elaborado codo con codo con el Navarro club de fútbol, principal usuario de estas instalaciones deportivas que se verán casi completamente renovadas el próximo año tras décadas de uso.

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La actuación prevé además recuperar unos 60 metros cuadrados que hasta ahora permanecían infrautilizados además de la mejora integral de la zona de acceso a las instalaciones de Tabiella. Sumado a todas las mejoras, también será renovada al completo la imagen exterior del edificio principal.