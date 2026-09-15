La Bienal Climática de Avilés avanza como una herramienta de transformación social mediante el arte y un balance de "éxito"

La primera edición de la Bienal climática con sede en Avilés da sus últimos coletazos tras 100 días de intensa programación. Este encuentro, que ha reunido a más de 40 artistas y colectivos en diversos espacios de la ciudad como la Factoría Cultural y el parque Ferrera, entre otros, ha concluido con un acto de balance en el que no se han dado cifras pero los representantes de todas las partes implicadas y organizadoras han calificado la iniciativa de pionera con un formato de "éxito" al utilizar el arte y la innovación como herramientas frente al cambio climático. Esta cita ha sido el fruto de un esfuerzo conjunto entre el Ayuntamiento de Avilés, el Gobierno del Principado de Asturias y tres ministerios: Cultura, Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), y Vivienda y Agenda Urbana además de la Fundación Atelier.

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha destacado la trayectoria de transformación del primer lugar en el que se ha asentado la Bienal climática: "Fue elegida la ciudad de Avilés por ser un ejemplo de transformación ambiental y cultural, también por su trayectoria y por su condición de ciudad resiliente que superó una situación especialmente compleja como uno de los enclaves industriales más contaminados de España a finales de los 70". Monteserín ha remarcado la importancia de la cultura en este proceso: "La cultura juega un papel imprescindible como motor de urbanismo dinamizador económico y como generador de bienestar".

La directora general de Medio Ambiente, Susana Madera, ha enmarcado la iniciativa dentro de la estrategia de la región declarando que "Asturias no era únicamente el escenario de esta Bienal, sino que era un verdadero demostrador de cambio". Defendió que la prosperidad económica y la responsabilidad ambiental van de la mano y abundó: "Las exposiciones y actividades terminan, pero los aprendizajes permanecen, y son esos aprendizajes los que nos van a permitir ir generando un impacto después de concluir esta primera edición". "La sostenibilidad no consiste en limitar el desarrollo, sino en garantizar que pueda mantenerse en el tiempo", remató.

El secretario de Estado del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Hugo Morán, recordó en sus palabras a David Lucas, exsecretario de Estado de Vivienda fallecido recientemente de manera prematura, y reconoció su impulso en la gestación del proyecto. Morán resaltó que "el cambio climático es una realidad por más que algunos se empeñen en negarlo o en relativizarlo o en postergarlo; condiciona nuestras vidas y condiciona la realidad política a todos los niveles". Habló también del reto cultural y de la importancia de "aprender colectivamente" pensando en las generaciones futuras "que se van a encontrar un planeta distinto sin salir de él". "La Bienal Climática es una demostración efectiva de la capacidad de agrupar socialmente a la ciudadanía para hacer frente a este reto", destacó justo después de enfatizar que ante la dificultad de alcanzar un pacto de estado contra el cambio climático entre la clase política "porque hay resistencia". Por ello, insistió, "hay que buscar otra vía, la social".

Encuentro estatal Red ACTS enmarcado en la Bienal Climática. / Luisma Murias

Desde la Fundación Atelier, su presidente y también profesor universitario, Carlos Mataix, ensalzó la labor conjunta de las partes implicadas en la Bienal. Incidió en la importancia de "restaurar la conversación pública, plural y accesible" ante un cambio climático, social y psicológico en los que el arte y la cultura "puede inspirar". "Avilés ha sido un acierto por su transición ejemplar, la Bienal ha de seguir esa vía (para próximas ediciones) que no serán ni en Madrid ni Barcelona", señaló Mataix, que dejó claro que en Avilés a lo largo de estos cien días se ha sentido "como en casa".

Por último, el secretario de Estado del Ministerio de Cultura, Jordi Martí, enfatizó el carácter transformador de la Bienal por el uso de los espacios frente al modelo tradicional "en centros culturales catedralicios": "La cultura ha de ser un disparador de cambios", reflexionó Martí que, al margen de la presentación datos sobre la participación en las diferentes actividades, destacó que proyectos como la Bienal Climática "demuestran que el arte y la creación son herramientas indispensables para construir nuevas narrativas de futuro e impulsar esa cultura regenerativa que la sociedad necesitan".

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Tras las diferentes intervenciones en la Casa Consistorial, la Casa de Cultura acogió una jornada titulada "Hacia una cultura regenerativa" en la que participaron representantes internacionales en la que se sentaron las bases de un estudio elaborado por "Smart&City" centrado en una serie de herramientas sostenibles para la organización de bienales teniendo como base la Bienal climática de Avilés y con el fin de tender a formatos más sostenibles en el campo de la cultura como las exposiciones itinerantes. Esas nuevas herramientas, según pusieron sobre la mesa, abarca criterios sociales, ambientales, económicos y culturales y cuatro áreas como son la gobernanza, el territorio, la producción responsable y la evaluación integral.