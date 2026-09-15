Foro Avilés denuncia el "abandono" municipal ante los problemas de convivencia en La Grandiella y La Luz

Foro Avilés mostró este martes su "profundo malestar" por la respuesta del Ayuntamiento de Avilés ante los problemas de convivencia que, según asegura la formación, están trasladando vecinos de La Grandiella y La Luz. El presidente de la agrupación, José Alfredo García Fernández del Viso, señala la "apatía" del gobierno local y reclama una actuación ante estas situaciones. "No es admisible que haya avilesinos que se sientan desamparados ante situaciones que alteran la convivencia y que, después de acudir a las administraciones, reciban la callada por respuesta", señala.

La formación pone el foco especialmente en La Grandiella, donde asegura que los residentes han comunicado sus quejas tanto al Consistorio como a VIPASA sin haber obtenido hasta ahora una solución satisfactoria. Del Viso reclama que todos los barrios reciban "la misma atención, los mismos servicios y la misma preocupación por la seguridad y la convivencia" y cuestiona la actuación municipal: "¿Para este gobierno municipal hay vecinos de primera y vecinos de segunda?".

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Ante esta situación, Foro reclama un refuerzo de la presencia policial en ambos barrios y una respuesta concreta a las demandas vecinales. En el caso de La Grandiella, pide además a VIPASA que analice las denuncias trasladadas por la asociación vecinal y adopte, dentro de sus competencias y con las garantías legales correspondientes, las medidas que considere necesarias. "Cuando aparecen problemas, la obligación de un Ayuntamiento no es ignorarlos ni esperar a que se solucionen solos, sino escuchar a los vecinos, actuar y buscar soluciones", concluye García Fernández del Viso.