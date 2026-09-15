Foro Avilés denuncia el "abandono" municipal ante los problemas de convivencia en La Grandiella y La Luz
Los foristas reclaman más presencia policial y exigen a VIPASA medidas para atender las quejas vecinales
P. M.
Foro Avilés mostró este martes su "profundo malestar" por la respuesta del Ayuntamiento de Avilés ante los problemas de convivencia que, según asegura la formación, están trasladando vecinos de La Grandiella y La Luz. El presidente de la agrupación, José Alfredo García Fernández del Viso, señala la "apatía" del gobierno local y reclama una actuación ante estas situaciones. "No es admisible que haya avilesinos que se sientan desamparados ante situaciones que alteran la convivencia y que, después de acudir a las administraciones, reciban la callada por respuesta", señala.
La formación pone el foco especialmente en La Grandiella, donde asegura que los residentes han comunicado sus quejas tanto al Consistorio como a VIPASA sin haber obtenido hasta ahora una solución satisfactoria. Del Viso reclama que todos los barrios reciban "la misma atención, los mismos servicios y la misma preocupación por la seguridad y la convivencia" y cuestiona la actuación municipal: "¿Para este gobierno municipal hay vecinos de primera y vecinos de segunda?".
Ante esta situación, Foro reclama un refuerzo de la presencia policial en ambos barrios y una respuesta concreta a las demandas vecinales. En el caso de La Grandiella, pide además a VIPASA que analice las denuncias trasladadas por la asociación vecinal y adopte, dentro de sus competencias y con las garantías legales correspondientes, las medidas que considere necesarias. "Cuando aparecen problemas, la obligación de un Ayuntamiento no es ignorarlos ni esperar a que se solucionen solos, sino escuchar a los vecinos, actuar y buscar soluciones", concluye García Fernández del Viso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Habían montado un 'supermercado de la droga' en su vivienda de Avilés, les pillaron y ahora se enfrentan a penas que suman 12 años de cárcel
- Los perros y los turistas, en el foco de las críticas de Zelúan: 'La gente hace lo que les da la gana, no tienen cuidado de nada
- Alerta por la aparición decenas de chipirones muertos en la playa de Xagó (Gozón)
- Nuevo hito de Windar: instalados los 95 colosos fabricados en Avilés en uno de los mayores parques eólicos marinos del mundo
- Leticia Sabater encabeza el programa de las fiestas de La Pilarica en Bustio (Gozón)
- Las obras del nuevo edificio de Emile Robin avanzan a buen ritmo tras darse por desaparecida la fontana de los Figueroa
- Un hombre resulta herido tras salirse de la vía con el coche y dar varias vueltas de campana en Zeluán (Gozón)
- Una persona que circulaba en patinete, herida en un accidente en la rotonda de Los Canapés de Avilés