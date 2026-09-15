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Gozón lleva el arte al patio del CP La Vallina con un mural de casi 14.000 euros

La obra de Daniel Acuña culmina la mejora de la cancha cubierta, cuya renovación ronda ya los 44.000 euros, y el Ayuntamiento prevé actuar en otras dos caras del recinto

Un momento de la presentación con el mural de fondo.

Un momento de la presentación con el mural de fondo. / A. G.

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Pelayo Méndez

Luanco

La cancha cubierta del CP La Vallina ya no es solo un espacio para practicar deporte. Desde este martes también cuenta una parte de la historia y la cultura del concejo a través del color. El Ayuntamiento de Gozón inauguró el nuevo mural realizado por el artista luanquín Daniel Acuña, una intervención financiada íntegramente con fondos municipales y que ha supuesto un desembolso de 13.975,50 euros.

La actuación pone la guinda a la transformación acometida durante los últimos meses en estas instalaciones. A finales del pasado año, el Consistorio ya había destinado unos 30.000 euros a renovar el pavimento y pintar las paredes de la cancha. Con la incorporación de la pieza artística, la inversión acumulada en el polideportivo se sitúa ya cerca de los 44.000 euros.

El diseño de Acuña fue concebido expresamente para este entorno y pretende ir más allá de una función meramente decorativa. La composición reúne elementos relacionados con el mar, la historia y la cultura local, junto a figuras humanas y referencias al movimiento, con la intención de conectar el espacio educativo con el territorio que lo rodea. El propio autor explicó durante la inauguración el proceso creativo y la necesidad de que la intervención "dialogue" con quienes utilizan las instalaciones a diario.

La transformación, además, no terminará aquí. El alcalde avanzó durante el acto que la intención municipal es dar continuidad al proyecto mediante nuevas intervenciones en las otras dos caras de la cancha, de forma que la renovación del recinto vaya completándose progresivamente. La iniciativa se suma así a los trabajos ejecutados recientemente para mejorar tanto las condiciones de uso como la imagen del polideportivo.

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Las instalaciones tienen, además, una utilización que va más allá de la actividad lectiva. El recinto es compartido por la comunidad educativa, clubes deportivos y distintas entidades del concejo, una circunstancia con la que el Ayuntamiento justifica la inversión acometida y la continuidad de las mejoras. La nueva creación artística se incorpora de esta forma a un espacio de uso cotidiano al que el gobierno local quiere seguir dando una nueva imagen.

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