IU, harta del PSOE, exige a la Alcaldesa "toda la documentación" referente a la gestión del agua

El PSOE ha colmado el vaso de la paciencia de Izquierda Unida (IU), su todavía socio de gobierno local, aunque todo apunta a que solo será una cuestión de días que dejen de serlo. Tal es el malestar en las filas de la coalición, que ha solicitado por registro "toda la documentación" relativa al contrato de gestión del agua. Y lo ha hecho dirigiéndose directamente a la alcaldesa, Mariví Monteserín, asegurando que "Gobernar en coalición es incompatible con que el partido mayoritario decida unilateralmente sobre las cuestiones importantes y también lo es con que fije posición y hable en nombre de todo el gobierno. Esa política reiterada de hechos consumados y de ausencia de información al socio minoritario de gobierno adquiere especial gravedad" con el caso del agua, en el que "la posición política y estratégica de los dos partidos que conforman el gobierno es totalmente contrapuesta".

Veolia, el socio privado de Aguas de Avilés, ha demandado al Ayuntamiento de Avilés (el socio público), exigiendo que este año apruebe "una 'usurera' subida de las tarifas del agua en un 58,71% y que, en caso de no adoptarse, se le abone la cantidad de 15,3 millones de euros con cargo a las arcas municipales".

Falta de información

A continuación, el portavoz de IU, Agustín Medina, relata que pese a ser socios de gobierno, su partido se ha enterado por los medios de comunicación de que se ha paralizado durante 60 días la tramitación judicial para intentar un acuerdo extrajudicial, que se ha encargado a una auditoría externa un informe de valoración del desequilibrio actual del contrato de gestión del ciclo integral del agua, y que el PSOE rechaza la propuesta de IU de hacer un OPA sobre las acciones que tiene Veolia en Aguas de Avilés porque tendría un coste de 34 millones de euros para las finanzas municipales. Pero todo a través de los medios de comunicación.

"Aunque, como miembros del gobierno, deberíamos disponer de oficio de toda la información, la realidad es que carecemos de diversa documentación que consideramos imprescindible para hacer un seguimiento real de la crisis del agua y también para poder plantear con mayor conocimiento de causa nuestras alternativas para dar una salida definitiva al conflicto", afirma Agustín Medina en su escrito.

Solicitud

En base a ello, el portavoz de IU en el Ayuntamiento solicita a la Alcaldesa, "me haga entrega inmediata de" la documentación correspondiente a las conversaciones para alcanzar un acuerdo extrajudicial: Propuestas intercambiadas, actas de reuniones y borradores.

También de la solicitud de suspensión, escritos presentados, resolución judicial, documentación sobre los 60 días. Otra documentación solicitada es la referente a la contratación de consultora externa a la empresa, es decir, toda la información relacionada con el proceso de contratación de la empresa Auditoría y Diagnóstico Empresarial, documentos preparatorios, memoria justificativa en la que se incluyan los objetivos de la contratación, fechas del anuncio de licitación y de su publicación, copia de las ofertas completas presentadas por las diversas empresas, informes de valoración y, finalmente, el contrato formalizado.

Y por último, todos los informes técnicos, económicos y/o jurídicos que hayan sido encargados por la parte mayoritaria del gobierno para valorar ese importe de 34 millones en que públicamente han cuantificado la remunicipalización del servicio de aguas.