Monteserín: "Lo importante es que la Escuela de Arte tenga la segunda fase terminada, después haremos el estudio de alquiler para la Nebrija en Camposagrado"

El traslado de la Nebrija, una vez esté completada la reunificación de las sedes de la Escuela Superior de Arte en el polígono de la ría, para ocupar después como sede el palacio de Camposagrado incluye varios pasos previos. "Lo fundamental", aseguró Mariví Monteserín, "es que la ESAPA (Escuela Superior de Arte del Principado) tenga su segunda fase ya terminada, y puedan hacer un trabajo conjunto de todas las misiones que tienen en el mismo lugar, y que se resuelvan los accesos bien y de forma cómoda para el alumnado, que es otra de nuestras tareas pendientes, sobre todo por parte del Principado", aseveró. A su juicio, esos planes van a tiempo porque se trata de fondos europeos, "aunque lo importante es que se abra para la ESAPA. A continuación, cuando Camposagrado esté libre haremos un estudio de alquiler con Nebrija que seguramente va a ser beneficioso para ambas partes, también para la ciudad y para los estudios de Nebrija. A nosotros nos interesa mucho que los estudiantes estén pululando por el centro de la ciudad", concluyó.

Respecto al proyecto de la universidad madrileña para reformar las naves de Balsera, Monteserín celebró que era uno de los últimos edificios del entorno a 1900 que quedaba por rehabilitar entre la apuesta pública y la apuesta privada "después de que hemos puesto las condiciones para que esa apuesta fuera posible y ahora es cuando lo estamos viendo materializarse". La regidora avilesina se mostró convencida de que la Nebrija "va a buscar una buena misión para esas naves. Para la ciudad es muy importante tenerlas rehabilitadas", aseveró.

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Citó asimismo Monteserín el proyecto residencial de Nebrija que permitirá habilitar una veintena de apartamentos en la calle Rivero, "en un lugar absolutamente privilegiado, porque está a la entrada al parque", mencionó. La presión del mercado del alquiler con la llegada de estudiantes universitarios a la ciudad no es motivo de preocupación para la Alcaldesa. "El mercado de la vivienda ha sido impactado más negativamente por las viviendas vacacionales y un determinado tipo de turismo que con la llegada de estudiantes, que no es un impacto tan generalizado. Y ahí Nebrija viene con la apuesta de rehabilitar un edificio para centro residencial de estudiantes y nosotros estamos trabajando en diversos modelos que tienen que ver con tratar de topar el precio de los alquileres sin perjudicar al mercado de la vivienda", aclaró la regidora local.