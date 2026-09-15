La Nebrija recibe a sus primeros alumnos de Enfermería en Avilés: "Hemos soñado con este momento durante muchos meses"

"Hoy empieza una nueva etapa para los alumnos y para la ciudad". Con esas palabras resumió este martes la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, el estreno académico de la Universidad Nebrija en Avilés, un proyecto largamente deseado y trabajado que comenzó por fin a materializarse con estudiantes dentro de las aulas. El Espacio Maqua recibió por la mañana a los primeros 30 alumnos del turno matinal de la primera promoción del grado de Enfermería, mientras que los otros 30 estudiantes del turno de tarde serán recibidos al mediodía. La jornada supone el arranque de una nueva etapa para la ciudad, que incorpora actividad universitaria con la vista puesta también en atraer jóvenes, recuperar patrimonio y reforzar su peso como polo educativo.

La recepción sirvió para poner rostro a una implantación que durante los últimos años ha ido tomando forma mediante acuerdos, inversiones y nuevos espacios docentes en pleno centro. Jóvenes de Avilés, de otros puntos de Asturias y de fuera de la comunidad comenzaron una etapa de cuatro años que la institución quiere vincular estrechamente con la ciudad. "No os voy a engañar, hemos soñado con este momento durante muchos meses y, por fin, estamos aquí", reconoció el director del Centro Nebrija de Avilés, Eduardo Cimadevilla, ante los primeros alumnos.

Eduardo Cimadevilla durante su discurso de bienvenida. / Luisma Murias

El desembarco de Nebrija abre además una nueva vía para que jóvenes avilesinos puedan cursar estudios superiores sin abandonar la ciudad y para atraer alumnado de otros territorios. Monteserín recordó a los recién llegados que afrontan "una de las etapas más enriquecedoras y bonitas de la vida" y destacó las características de Avilés como ciudad universitaria. "Vais a vivirla en una ciudad de tamaño pequeño, pero precisamente por eso cómoda y acogedora", señaló la regidora, que aseguró que el Ayuntamiento estará a disposición de los estudiantes y de la propia institución durante esta nueva andadura.

Una apuesta de ciudad

La Alcaldesa defendió que el alcance del proyecto va mucho más allá de la actividad estrictamente docente. "Es muy importante para Avilés que se apueste por la formación, la educación y el conocimiento. Nebrija es un gran aliado y un muy buen acompañante", aseguró Monteserín. La regidora vinculó su llegada con otros proyectos educativos de la ciudad, entre ellos la ampliación de la ESAPA y el futuro centro de Formación Profesional, y consideró especialmente importante que cada vez haya más jóvenes ligados a Avilés por motivos formativos. "Es una suma de factores que permite tener a muchos jóvenes vinculados a la ciudad, a los estudios y al conocimiento", apuntó.

El director general de Institutos Nebrija, Juan Padilla, puso el foco en el compromiso que la universidad asume con quienes integran esta primera promoción. "Estamos muy ilusionados. Ha supuesto un esfuerzo muy grande llegar hasta aquí y ahora toca lo más difícil, estar a la altura de las expectativas que se han generado", manifestó. La apertura del grado de Enfermería supone el primer gran paso de una implantación que Nebrija aspira a ampliar progresivamente durante los próximos cursos.

Los alumnos durante la bienvenida. / Luisma Murias

La ilusión se reflejaba también entre los primeros estudiantes de Enfermería de Nebrija en Asturias. Claudia Prieto, llegada desde Cantabria e hija de enfermera, aseguró que afronta esta etapa con "muchísimas ganas de empezar" una carrera que tenía clara "desde el primer momento". Para los avilesinos, estudiar en su propia ciudad supone además un cambio importante. Álvaro Dopazo definió la llegada de Nebrija como "una liberación" porque no tendrá que cambiar de comunidad ni desplazarse cada día a Oviedo o Gijón y podrá acudir andando desde casa. Marta Iglesias encontró también en la proximidad uno de los factores decisivos para elegir estos estudios y poder perseguir la que considera su pasión profesional.

Compromiso y empatía

Eduardo Cimadevilla aprovechó la primera toma de contacto con los universitarios para fijar los valores que quiere transmitir esta nueva facultad. "Yo solo quiero dejaros tres palabras, compromiso, exigencia y generosidad, aunque a esta última a mí me gusta más llamarla trabajo en equipo", explicó. A ellas sumó la empatía, una cualidad que considera esencial en la formación sanitaria. El director recordó que los futuros enfermeros tendrán que tratar con pacientes en situaciones de "enorme vulnerabilidad" y advirtió de que la exigencia no estará únicamente en los conocimientos académicos, sino también en la forma de relacionarse con quienes tengan delante.

La puesta en marcha del proyecto de la Universidad Nebrija en Avilés está permitiendo también el regreso de profesionales asturianos que habían desarrollado parte de su carrera fuera del Principado. Es el caso de Mario García, profesor de Bioquímica, de Lugones, que vuelve después de varios años trabajando en Navarra. "Es una oportunidad maravillosa. Estoy muy emocionado de estar aquí", aseguró. Su intención pasa por trasladar su experiencia a las aulas, hacer las asignaturas dinámicas y crear un entorno de trabajo que ayude a los estudiantes a afrontar el curso.

La experiencia universitaria tampoco pretende quedarse únicamente dentro de las aulas. Cimadevilla animó a los alumnos de Enfermería a convivir con los estudiantes franceses y de otras nacionalidades que participan en los programas de la institución en Avilés. Nebrija desarrollará además una línea vinculada a la enseñanza de español como lengua extranjera. El responsable del centro invitó a los jóvenes a compartir idiomas, experiencias y la propia vida de la comarca, desde enseñar Avilés a los recién llegados hasta acercarles las fiestas de prao o el surf en Salinas.

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El proyecto universitario continuará creciendo de la mano de nuevas instalaciones y de la recuperación de patrimonio histórico de Avilés. Padilla confirmó que Nebrija trabaja con la idea de trasladarse a Camposagrado el próximo curso, al tiempo que desarrolla su futura oferta residencial. Monteserín destacó también actuaciones como la recuperación de las naves de Balsera y la inversión realizada en la calle Rivero. "Para la ciudad es muy importante que puedan ser rehabilitadas", afirmó la alcaldesa. Con los primeros estudiantes ya dentro de Maqua, Avilés empezó este martes a convertir en realidad una aspiración trabajada durante años y a escribir su nueva etapa como ciudad universitaria.