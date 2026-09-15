El Niemeyer abre una ventana a la India con "Magdalena Mariyam"

El Centro Niemeyer acogerá el próximo 3 de octubre, a las 20.00 horas, "Magdalena Mariyam", una propuesta de la compañía Margi Kathakali de Trivandrum que recupera uno de los primeros intentos de incorporar un tema cristiano de tradición bíblica al lenguaje de este teatro-danza originario del estado de Kerala, en el sur de la India. La función, de unos 60 minutos de duración, es una producción de Casa de la India y forma parte del Año Dual España-India de la Cultura, el Turismo y la Inteligencia Artificial.

Creada en la década de 1960 por T. M. B. Nedungadi y coreografiada por el maestro Guru Punnathoor Madhava Panicker, la obra fue recuperada décadas después por Margi Vijayan, especialista en la caracterización de personajes femeninos, que decidió adaptarla para contar la historia desde el punto de vista de una mujer y como solista.

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La representación tendrá además un atractivo añadido: los espectadores con entrada podrán presenciar antes de la función el ritual de maquillaje del actor, un proceso concebido como parte de la transformación y construcción del personaje. Las localidades tienen un precio general de 18 euros, mientras que los menores de 30 años podrán adquirirlas por 5 euros en taquilla el mismo día, siempre que haya disponibilidad. El espectáculo está también adherido al Bono Cultural Joven, aplicable únicamente en la taquilla física del equipamiento avilesino.