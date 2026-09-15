El PP de Gozón reprocha al PSOE el uso partidista del homenaje a Luis Gallego

El Partido Popular de Gozón ha denunciado que el homenaje del pasado día 10 en reconocimiento a Luis Gallego con el consiguiente cambio de nombre del campo del Marino, Miramar, fue un acto "partidista". "Lo que en principio fue concebido como un acto entrañable para honrar la trayectoria y la figura de una persona profundamente vinculada al concejo, acabó convirtiéndose en una plataforma de autopromoción política al servicio del gobierno municipal y del presidente del Principado de Asturias", señalan los populares de Gozón en un comunicado.

El PP consideran que esta actuación representa una "grave falta de respeto institucional". "El agravio no solo afecta a la memoria y figura del homenajeado, sino también a los organizadores y a la multitud de vecinos que acudieron con el deseo de participar en un reconocimiento ciudadano de carácter plural y sin tintes ideológicos", profundizan en el escrito en el que hablan de propaganda institucional con acusaciones al gobierno local, en manos del PSOE, porque "situar sus intereses partidistas por delante de los intereses de Gozón y de su ciudadanía". "Fue una falta de respeto a los vecinos que acudieron con la intención de participar en un acto de reconocimiento ciudadano, no en un mitin político", remarcaron.

Para los populares de Gozón, este episodio no constituye un hecho aislado, sino que responde a una manera de gobernar "basada en el silencio y en la incapacidad" para afrontar los problemas reales que afectan a las parroquias del concejo. Por ello, el PP enumeró algunos asuntos pendientes de respuesta en el concejo como es el caso de "la anulación de las plazas de auxiliar administrativo, la falta de soluciones a la problemática de la playa de Bañugues o el abandono del patrimonio histórico e industrial de Llumeres". Además, los populares cuestionaron la falta de propuestas para mejorar el transporte público y la "permanente inacción" en cuestiones como el entorno de Peñas, el aparcamiento, el Faro, el Centro de Interpretación o la gestión turística en líneas generales.

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"Mientras los problemas del concejo se acumulan en las trece parroquias, el gobierno municipal parece más preocupado por la imagen pública de sus dirigentes que por dar respuestas concretas a los vecinos", insisten desde la formación. Finalmente, el Partido Popular pide un cambio en la actitud del gobierno local: "Exigimos respeto hacia las instituciones, hacia los vecinos y hacia quienes organizan actividades en beneficio del municipio. Los actos públicos no pueden utilizarse para engañar ni para poner las instituciones al servicio de intereses partidistas. Gozón merece un gobierno que trabaje por y para sus ciudadanos".