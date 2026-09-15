El profesorado de la ESAPA urge licitar la pasarela a Estibadores ante el avance de las obras del nuevo centro

La Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias, la ESAPA, ha comenzado el curso este lunes. El año lectivo se ha iniciado con reivindicaciones y también con la ausencia de representantes institucionales, algo habitual en la inauguración de cada curso en el palacio de Camposagrado "desde hace dos décadas", precisaron representantes del profesorado del centro. La reivindicación, que también se pudo ver en forma de pancarta, está relacionada con la reclamación de una pasarela que conecte la sede de la calle Estibadores con el centro de la ciudad. "Pasarela ya", reza una pancarta ubicada en la entrada principal del emblemático edificio donde se prestan estudios de Grado.

Un grupo de alumnas a la puerta de Camposagrado con una pancarta, a la entrada del edificio. / I. G.

El claustro ya trasladó en sus primeras reuniones su preocupación por la ausencia de información acerca de la pasarela incluida en los presupuestos regionales y que, "en teoría tendría que licitarse este año". El sentir general del profesorado del centro, donde se cursan estudios de Diseño, Restauración y Conservación, es el "miedo a que el proyecto no cristalice" en los próximos meses y la apertura de la segunda fase de la ESAPA, actualmente en construcción, llegue incluso antes que la esperada pasarela que comunique ese centro educativo con el resto de Avilés. La petición del profesorado y también del alumnado se centra en conseguir un nuevo paso desde Avilés a la sede de la calle Estibadores que dé garantías de seguridad al profesorado y al alumnado, algo por lo que llevan años reclamando pero más aún en los últimos meses visto que la obra del nuevo edificio de Diseño prevé finalizarse antes del próximo verano. El director de la ESAPA, César Menéndez, mencionó la reclamación en su discurso de apertura del curso: "Queremos un acceso directo, cómodo y seguro y un vínculo real con la ciudad, tanto en el campo cultural como en el ocio".

El inicio de curso fue en Camposagrado, sede de los estudios de Diseño, donde se concentró el alumnado de todas las especialidades que presta la ESAPA en sus dos edificios. La mesa de presentación contó con la presencia de la directiva del centro educativo, no así de representantes institucionales, ni del Ayuntamiento de Avilés ni del Principado, como sí ha ocurrido en otras ocasiones. El centro confirma que cursó las pertinentes invitaciones al acto de inauguración del inicio de curso, sin embargo, no recibió respuesta alguna de las administraciones local y regional.

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El alumnado comenzó el curso ilusionado y con la vista puesta en los próximos nueve meses. La cifra de estudiantes es similar a la de anteriores ejercicios, ronda los 180, aunque es cierto que ha bajado ligeramente el número de estudiantes de Diseño del producto, que no ha llegado a cubrir todas las plazas ofertadas como sí ocurría en cursos anteriores. Ese pequeño bajón en la matrícula ya se percibió en las pruebas de acceso realizadas durante el verano que contaron con menos aspirantes de los habituales.