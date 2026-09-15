El Puerto rebobina y ahora aprueba ampliar la concesión a Chemastur por 7 años, como solicitó la empresa

Chemastur, división de Asturiana de Fertilizantes ubicada en el Puerto de Avilés, podrá continuar en sus actuales instalaciones otros 7,22 años (7 años y tres meses). Es decir, lo que había solicitado inicialmente y que el consejo de administración de la Autoridad Portuaria había rechazado. Eso sí, la prórroga está condicionada al cumplimiento de los tráficos marítimos, a la ejecución de las inversiones incluidas por la empresa en su solicitud (proyecto básico, memoria de actividad y explotación y memoria económico-financiera), y a la aceptación previa de estas condiciones por parte del concesionario.

La denegaciónón inicial de la prórroga quedó anulada porque la Autoridad Portuaria había obviado el trámite de audiencia a la compañía, que recurrió la decisión. Ahora, y tras analizar las alegaciones presentadas por la compañía, se da marcha atrás en la decisión inicial y se aprueba la solicitud de Asturiana de Fertilizantes, que estuvo dispuesta incluso a aceptar que la renovación fuera por cuatro años, reduciendo la inversión de manera proporcional.

La empresa cifró en 4.626.730 euros las inversiones a ejecutar en los primeros dos años de la nueva concesión. Respecto a los tráficos, establece una previsión de 300.000 toneladas anuales de tráfico marítimo portuario. "El incumplimiento de estos indicadores será motivo de suspensión de la concesión por parte de la Autoridad Portuaria de Avilés", advirtió

El objeto de la concesión ahora ampliada por 7,22 años sigue siendo el mismo que la original aprobada en octubre de 2019: la producción y el almacenamiento tanto de materias primas como de producto elaborado (sulfato magnésico y productos granulados), así como instalaciones destinadas a las oficinas correspondientes a la unidad productiva.

Recrecido del paseo

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Avilés también ha aprobado adjudicar a Obras Generales del Norte (OGENSA) las obras del recrecido del paseo de la ría Manuel Ponga Santamarta en su extremo sur, por importe de 1.047.431 euros (IVA incluido).

El ámbito de actuación del proyecto afecta a un tramo de 200 metros entre la rampa de varada junto al Pantalán Cero del Puerto Deportivo y la pasarela de acceso al Muelle de Cruceros del Centro Niemeyer.

Las obras comenzarán en noviembre y tienen un plazo de ejecución de 8 meses.

La Autoridad Portuaria aprovechará para realizar una renovación estética integral de este espacio urbano, que es uno de los principales accesos peatonales desde la ciudad de Avilés al Centro Niemeyer. Así, el proyecto plantea la creación de una explanada principal con pavimentos que combinan la piedra natural y el composite, que simula la madera de los pantalanes.

Nueva imagen

La actuación se completa con la continuación de la barandilla de acero inoxidable existente en el resto del Paseo, nuevo mobiliario de líneas modernas acordes a la imagen del Centro Niemeyer a base de módulos curvos y rectos de hormigón con iluminación indirecta, papeleras, luminarias urbanas y luminaria ornamental cromática.

Además, están previstos varios elementos arquitectónicos y paisajísticos que harán de este tramo un nuevo punto singular, atractivo para la ciudadanía y coherente con la transformación urbana de la zona Puerto-Ciudad y la puesta a disposición por parte del Puerto de nuevos espacios de uso preminentemente estancial y peatonal con una estética muy cuidada.

En el lado que linda con la carretera de acceso al Puerto (N-633) se instalará una pantalla visual de tubos metálicos de color blanco y altura variable formando en alzado un arco en concordancia con la arquitectura curva de Óscar Niemeyer. En los extremos de este arco se colocarán sendas piezas microperforadas en color gris que simulan la cabeza y la cola de un pez. Estos elementos minimizarán el impacto visual de la conocida como Arteria del Puerto al ocultar el muro ascendente y la bionda.

Asimismo, debido al recrecido del paseo, se elevará el pavimento del primer vano de la pasarela que cruza la ría frente al centro Niemeyer y se adaptarán los pasamanos.

Cambio climático

La cota actual del paseo en esa zona referida al Cero del Puerto de Avilés es de cinco metros y en el Proyecto se contempla una cota recrecida de +5,60 metros, con el objetivo de responder tanto a la sobreelevación del nivel del mar debido a la emergencia climática, como al que se produce cuando coinciden en el tiempo una marea viva equinoccial y una borrasca profunda con muy bajas presiones. Este fenómeno tiene lugar cada año en febrero/marzo y septiembre/octubre, momentos en que se registran las mareas más altas.

Por otro lado, se proyecta el recrecido de la totalidad de la rampa varadero, localizada al norte de la actuación con un espesor de 0,32 metros mediante hormigón con fibras, con el fin de garantizar que el límite superior de la misma quede también localizado a la cota +5,60 metros sobre el nivel del mar, al igual que el resto del tramo.

Delimitación de espacios

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria también recibió información sobre la Orden del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por la que se aprueba la modificación sustancial de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) del Puerto de Avilés. La nueva DEUP ajusta los espacios portuarios a la nueva realidad que emana del Convenio para la articulación de usos de suelo en el entorno de la Cantera de El Estrellín, en la margen derecha de la Ría de Avilés (firmado en febrero de 2024).

La nueva DEUP incluye la afectación de 17.483,63 metros cuadrados y su incorporación a la zona de servicio del Puerto de Avilés.