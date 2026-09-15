El retraso en la apertura de las escuelinas La Foquina y La Xungarosa genera malestar entre las familias afectadas

La escuelina Curriverás, ubicada junto al colegio Palacio Valdés, funciona a pleno rendimiento y este curso ha comenzado su nueva andadura coincidiendo con el resto de etapas educativas, tras haber abierto meses después de lo previsto y provocar trastornos a las familias. Ahora, indican algunas familias, "la historia se repite" con las otras dos nuevas escuelinas autonómicas que preveían abrir sus puertas el miércoles 9 de septiembre: La Foquina, situada en el colegio Marcos del Torniello, y La Xungarosa, en el Poeta Juan Ochoa de La Luz. Las familias están que trinan después del anuncio de la Consejería de Educación de que ambos centros retrasan su apertura hasta el día 28. "Nos comentaron que iban a abrir el día 9 y ahora resulta que no, tenemos miedo de que no sean capaces de abrir ni siquiera el 28", señala una familia.

"Nos quedamos tirados". Así resume otra familia avilesina su situación tras conocer el retraso en la apertura de la escuelina del colegio Marcos del Torniello. "Nos dicen que empezábamos el día 9 de septiembre, tenemos todo organizado para esa fecha, y ahora nos quedamos sin soluciones y a la espera de que, efectivamente, se abra a finales de mes", censura la madre de uno de los escolares admitidos por el Principado. Esta madre se encuentra embarazada, a la espera de dar a luz a su segundo hijo el mes que viene, y se hace una pregunta: "¿Van realmente a cumplir con la nueva fecha de apertura? Porque si no es así, el desastre es absolutamente mayor y nos obligan a recurrir a centros privados".

La falta de educadoras explica este retraso, según afirman algunas familias. "Las familias no tenemos la culpa. ¿Qué hacemos los padres? ¿Pedimos la baja laboral para poder atender a los críos?", apuntan algunos de los perjudicados. Hay padres que optan ya por matricular a sus hijos de manera urgente en centros privados a la espera de la apertura, con el consiguiente perjuicio económico. "Lo que me llama la atención es que la Consejería de Educación no tenga un plan B, una alternativa", indica el padre de una pequeña que va a comenzar en La Foquina por proximidad tras haber renunciado a su plaza en otro centro público en el que también está aceptada.

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Otros sopesan la posibilidad de tener que dejar a los pequeños con sus abuelos durante algo más de quince días. "Nosotros trabajamos y nos viene de perlas la escuelina en el Marcos del Torniello, pero visto que no empieza con el curso, se convierte en un problema: más tiempo con los abuelos, que bastante carga tienen ya", añade otro padre de un pequeño que se inicia en la escuelina. "El año pasado nos quedamos fuera en lista de espera y este año que nos aceptan, estamos así", concluye.