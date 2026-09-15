Roba en una conocida cadena de bricolaje en Avilés, alega un ingreso hospitalario para no ir a juicio y acaba condenado

La Audiencia Provincial de Asturias condenó a un hombre por un delito leve de hurto cometido en una conocida cadena de bricolaje de Avilés. El juzgado avilesino había impuesto al acusado un mes de multa con una cuota diaria de seis euros, lo que supone un total de 180 euros, además de una indemnización de 2,45 euros. El hombre recurrió la resolución, pero la Sección Tercera de la Audiencia rechazó sus argumentos y mantuvo la pena.

La sentencia considera acreditado que el acusado sustrajo y ocultó un objeto y que posteriormente atravesó la zona de cajas sin abonarlo. El tribunal entiende que esa conducta permite apreciar con claridad el ánimo de lucro, al considerar que este elemento resulta inherente al hecho de apoderarse de mercancía ajena y tratar de sacarla del establecimiento de forma clandestina.

Uno de los principales argumentos de la defensa estuvo relacionado con la ausencia del acusado en el juicio celebrado en Avilés. El hombre alegó que no había podido acudir por un ingreso hospitalario y por haber recibido asistencia sanitaria, pero la Audiencia concluyó que ambos episodios se habían producido con "bastante anterioridad" a la vista y que no constaba que le hubieran impedido comparecer ante el órgano judicial. Por esa misma razón, tampoco admitió una nueva prueba solicitada en segunda instancia.

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La Audiencia consideró además que el juez de Avilés había realizado una correcta valoración de las pruebas y que el recurso no conseguía desmontar ni los hechos declarados probados ni su encaje jurídico. De esta forma, el tribunal desestimó la apelación, mantuvo la condena e impuso al recurrente las costas procesales generadas durante esta segunda instancia.