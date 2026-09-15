El secretario de Estado de Medio Ambiente advierte sobre el soterramiento: "Será una tramitación ambiental compleja, ni sencilla ni corta"

El secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, avanzó este martes en Avilés que el plan de evaluación ambiental necesario para el esperado soterramiento de las vías "será complejo". "Va a ser una tramitación ambiental compleja y no va a ser de las sencillas ni corta", puntualizó. Morán detalló además que los procesos de evaluación ambiental "y más en aquellos que conllevan una afectación sustancial a la estructura urbana" son "bastante complejos" por varios motivos: El nivel de participación social por parte de los afectados "suele ser bastante amplio" y otro porque las propias administraciones que participan en el proceso "tienen su forma de entender las afectaciones y las cautelas a adoptar".

La solución que se plantea ahora para que las vías del tren dejen de ser un obstáculo en Avilés prevé costará unos 204 millones de euros. La actuación, entre otras cuestiones, incluye el soterramiento de unos 460 metros de vías a la altura del casco histórico, entre La Grapa y el paso de Larrañaga. Además, se prevé duplicar la vía en todo el trazado para ancho ibérico y ancho métrico, respectivamente, y la configuración elegida para la estación intermodal, que se construirá en la zona del antiguo matadero municipal.

Morán indicó que dado que la previa al inicio de la evaluación ambiental "es algo tan discutido y debatido", prevé que las alegaciones que se presenten "estén ya alineadas con lo cual no debería de alargarse demasiado en el tiempo la evaluación ambiental". El secretario de Estado prefirió no dar plazos del fin del procedimiento ambiental: "Aventurar plazos en estos casos a lo que nos conduce siempre es a la frustración, porque lo más probable es que a lo largo del recorrido se produzcan circunstancias que modifiquen los calendarios previstos".

Dragados en el puerto de Avilés

El secretario de Estado de Medio Ambiente también se refirió a actuaciones en la ría. Morán busca dar una solución a los dragados del puerto de Avilés. Para ello, mantiene una relación permanente con el presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Santiago Rodríguez Vega, de cara a analizar las diferentes alternativas que permitan mejorar el acceso de buques de mayor calado y la posibilidad de incorporar nuevos tráficos a través de la ría avilesina.

Morán entiende que el puerto de Avilés requiere de proyectos de "reprofundización" o dragados de mayor alcance que van más allá de los dragados de mantenimiento y periódicos que, a su juicio, "no plantean demasiadas dificultades". Una de las soluciones que está sobre la mesa es prolongar el dique de acceso a la ría. Morán ya ha trasladado al presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana Hernández, esa propuesta y es más destacó su ofrecimiento a Santiago Rodríguez Vega para conversar con Puertos del Estado con el fin de coordinar una actuación en la que Puertos asuma una parte y Costas otra.

La idea de prolongar el dique de acceso a la ría tiene por objetivo reducir el número de dragados en la ría. Hugo Morán destacó en ese sentido que el objetivo de la ampliación de la infraestructura actual es que las aportaciones de arena que "llegan a colmatar la entrada (a las instalaciones portuarias)" no obliguen al puerto a tener que dragar en el estuario "de forma tan recurrente" gracias a esa barrera. "Esa actuación permitirá liberar al puerto de esa necesidad de intervención tan continuada"

Morán destacó en su visita este martes a Avilés que la cuestión de los dragados no "afecta exclusivamente al puerto de Avilés". "Todos los puertos que tienen condiciones similares al puerto de Avilés", señaló el secretario de Estado de Medio Ambiente, que avanzó además de la relación fluida con el presidente portuario avilesino y de la "persistencia en sus planteamientos". ""Estamos en la tramitación de lo que el puerto solicita permanentemente", señaló Morán.

Depuradora de Maqua

La reconstrucción de la depuradora de Maqua que da servicio a la comarca avilesina sigue su curso. Según detalló el secretario de Estado de Medio Ambiente, la actuación que comenzó en el otoño de 2025 "va en plazo". Eso sí, detalló que la actuación ha conllevado una modificación para adaptarla a la nueva directiva de la Comisión Europea para aguas residuales.

"Se incorporan nuevas exigencias y nuestra voluntad es no solo cumplir con las nuevas exigencias que la directiva europea establece ya ahora, sino intentar anticipar modificaciones que ya se atisban de cara al futuro, es de decir, de cinco o siete años por delante", indicó Morán, que apuntó además que esos modificados abren una "expectativa de vida útil mucho más amplia" para la depuradora.

La parte del modificado del proyecto afecta a "las tripas internas". Sin embargo, detalló el Secretario de Estado que dado que actualmente la actuación se centra en la obra civil no existe ningún tipo de afección a los calendarios previstos. "Trabajamos con la confianza de que la modificación del proyecto culmine su tramitación de tal manera que no haya ninguna interrupción de plazos de por medio", concluyó sobre unos trabajos que prevén finalizarse en 2028.