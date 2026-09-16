Alumnos y profesores celebran el estreno de la Nebrija en Avilés: "Se les ve con ganas y con intención de implicarse"

"Bioquímica me da un poco de miedo". La confesión de Paula Román, avilesina del barrio de Villalegre, resume bien la mezcla de respeto, curiosidad e ilusión con la que los alumnos del turno de tarde afrontaron este martes su primer día en la Universidad Nebrija de Avilés. Después de meses de preparativos y jornadas de puertas abiertas, tocaba por fin sentarse en las aulas del Espacio Maqua.

El estreno sirvió también para empezar a conocer profesores, compañeros, materias y horarios. Dobra Fernández, de Gijón, esperaba recibir "unas primeras pautas" sobre la organización de las clases y las prácticas. "Mis expectativas son aprender muchísimo y dar lo mejor de nosotras para que este año salga genial", señalaba. Anatomía, Fisiología y Biología son las asignaturas que más respeto le producen, aunque Fisiología es también una de las que más interés le despierta.

Los alumnos llegan desde distintos puntos de Asturias. Hugo Pastur, natural de Navia, ha alquilado un piso en Gijón y desde allí calcula desplazarse en aproximadamente media hora. Su elección de Enfermería tiene mucho que ver con el entorno familiar. "Prácticamente, toda mi familia está relacionada con la rama sanitaria y siempre me ha llamado más la atención que otros ámbitos", explicaba. Lucía Buznego, de Villaviciosa, acudirá diariamente en coche después de valorar también la posibilidad de utilizar el tren. Varias amigas que estudian en la Universidad Nebrija de Madrid terminaron de convencerla para matricularse.

La cercanía fue también determinante para Ana Álvarez, que viajará desde Oviedo. "Puedo llegar en aproximadamente media hora en autobús", destacaba. Ya tenía claro que quería estudiar Enfermería tras cursar anteriormente estudios relacionados con radiología. Ariadna Martínez, de Gijón, afronta el comienzo con optimismo: "Si te gusta lo que estudias, creo que tienes más ganas de trabajar y de estudiar". La asignatura que más le atrae es Anatomía, por su interés por el cuerpo humano, aunque también siente curiosidad por Psicología.

Una promoción que empieza de cero

El estreno también se vivió con expectación entre el profesorado. Luis Matesanz, profesor de Anatomía, regresa a Asturias después de desarrollar en Madrid buena parte de su trayectoria investigadora y universitaria. "La apertura de Nebrija ha sido una oportunidad para volver a casa", explicaba. Su impresión tras las primeras horas era positiva: "Para ser el inicio de curso, con todas las complicaciones que suele tener, creo que todo ha sido bastante fluido".

Por la izquierda; Luis Matesanz y Feliciano Ordóñez en la sala de profesores. / Luisma Murias

Matesanz destaca como una de las principales ventajas el tamaño de los grupos. "Trabajar con grupos más reducidos te permite tener más acceso al alumno y ofrecer una atención más individualizada", señalaba. El primer contacto le dejó también buenas sensaciones. "Por lo que he visto de los alumnos, se les ve con ganas y con intención de implicarse. En este primer contacto transmiten buena energía".

Una percepción similar tiene Feliciano Ordóñez, profesor de Psicología General de la Salud. El hecho de comenzar con una sola titulación y pocos alumnos permite, a su juicio, ser "más flexibles" y mantener un contacto más cercano con el estudiante. Ordóñez se encontró con un grupo variado, con jóvenes procedentes de Bachillerato, de distintas ramas de Formación Profesional sanitaria y también con personas que han decidido continuar ahora sus estudios.

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Para el profesor, el reto no consiste únicamente en aprobar asignaturas. Ordóñez considera fundamental que quienes comienzan una carrera sanitaria lo hagan con "una mente abierta". "La formación tiene que ayudarles a adquirir herramientas para solucionar los problemas que puedan encontrarse en el futuro y, además, permitirles desarrollarse tanto como profesionales como personas", explicaba. Entre los nervios de los alumnos, las primeras impresiones del profesorado y el respeto a materias como Bioquímica, Anatomía o Fisiología, Nebrija vivió este martes su primera tarde lectiva en Avilés.