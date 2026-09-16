El Avilés recurrirá el decreto de uso del Suarez Puerta por un año

El Real Avilés recurrirá el decreto por el que se concede al club la autorización demanial temporal para que pueda usar el estadio Román Suárez Puerta mientras se continúa trabajando en el nuevo texto de concesión definitiva. La causa es económica, según explicó su presidente, Diego Baeza. Y es que en las condiciones puestas por el Ayuntamiento de Avilés figura que el club debe hacerse cargo de la ejecución de varias inversiones además de asumir los gastos de conservación y mantenimiento de las instalaciones. "No estamos en disposición de soportar" esa cuantía económica, afirmó Baeza.

El Ayuntamiento de Avilés elaboró un informe técnico en el que constan actuaciones de carácter urgente que tienen que ver con reparaciones y mantenimiento de las instalaciones. El Ayuntamiento ha dado un plazo de cuatro meses para que el Real Avilés Industrial realice al menos tres de las actuaciones que están señaladas como prioritarias en el documento: la adecuación de los aseos públicos en toda la instalación; la renovación y adecuación a la normativa vigente de la instalación eléctrica, especialmente en cuanto a alumbrado público y de emergencia; y la renovación de la instalación de producción de agua caliente sanitaria y la revisión de la instalación de gas. Además, durante este año de autorización temporal, el club asumirá los gastos de conservación y mantenimiento de las instalaciones.

El Real Avilés Industrial debe estar al corriente de pagos con la Agencia Tributaria y el Ayuntamiento de Avilés, no estar incurso en causas que determinen la prohibición para contratar con las administraciones públicas y que su objeto esté relacionado con la práctica deportiva y las competiciones oficiales, debe cumplir. Pero además, el club deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil y el abono de una tasa. En cuanto al primero, el seguro deberá cubrir los daños y perjuicios que se puedan causar a las instalaciones o a terceros por el uso autorizado por importe mínimo de hasta 300.000 euros por siniestro. En cuanto al segundo, se ha fijado una tasa que deberá ser aprobada junto con el resto de las ordenanzas en el mes de octubre.

Diego Baeza explicó en el canal de YouTube del club que "si tú decides alquilar una vivienda, raro será que el casero te dijese 'tienes que reformarme la casa entera para que puedas vivir'. Te la alquilará en perfectas condiciones y como debe ser".

El presidente del Real Avilés aseveró que "nos vamos a oponer, no estamos en disposición de soportar eso. Seguramente que seguiremos hablando para llegar a un objetivo, que es tener la concesión para poder reformar el estadio y tener nuestra casa lista para recibir visitas".

Pero dicho esto, Baeza explicó que "estas obras menores son parches con una inversión altísima", y se refirió por ejemplo al cambio del césped, que ya había cumplido 26 años cuando lo aconsejable es sustituirlo cada seis u ocho. "Era prioritario. Le estamos dando un lavado de cara (al estadio) y vamos a seguir haciendo cosas, pero cuesta mucho dinero y sale del mismo bolsillo".

El presidente del Real Avilés añadió que el club compite en "una categoría muy deficitaria", y que "asumo como propias esas pérdidas". Sin embargo, señaló que "el fútbol es el mayor exponente que tenemos (de la ciudad)" teniendo en cuenta el volumen de personas que siguen las retransmisiones televisivas. Puso como ejemplo el partido contra el Tenerife, que fue seguido por 120.000 personas.

Aun así, Diego Baeza insistió en su apuesta por la ciudad y señaló que en el club "necesitamos un poco más de cariño. Sin apoyo es muy complicado".