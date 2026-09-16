Carlos Mataix, promotor de la Bienal Climática, presidente del patronato de la Fundación Atelier: "Avilés es un lugar idóneo para una conversación cívica sobre el clima ambiental y social"

Carlos Mataix es uno de los responsables de la Bienal Climática. Es el presidente del patronato de la fundación Atelier y además es profesor universitario en la Universidad Politécnica de Madrid.

-¿Qué tal ha sido la Bienal Climática? ¿Cuál es la experiencia en Avilés?

-Tres conclusiones prematuras, porque aún estamos cerrando la programación. La Bienal ha demostrado que una ciudad como Avilés es un lugar idóneo para traer una conversación cívica y plural sobre algunas de las cuestiones que más nos inquietan ahora, que tienen que ver tanto con el clima en un sentido ambiental como el cambio climático, el deterioro de ecosistemas como, al mismo tiempo y al mismo nivel, el clima social. La necesidad de que para abordar lo que tenemos ahora y preservar la convivencia democrática es importante construir entre todos una sociedad civil que contrapese de alguna manera...

-¿Un pacto social?

-El pacto social se refiere muchas veces a lo que se logra desde los partidos políticos o los gobiernos. Aquí se va un poco más allá y es un gran acuerdo social en el sentido de lograr que un sinfín de personas y de organizaciones que están muy preocupadas porque no quieren vivir en una sociedad de gente enfadada, que es lo que nos está pasando. Estamos en un momento en el que la ciudadanía necesita canales para mostrar esa voluntad de que las cosas se pueden cambiar, para generar esperanza.

-Un espacio para conciliar, para la escucha...

-Conciliar, escuchar al diferente, exponernos a ideas que no son las que nos llegan a través de nuestras redes que cada vez son más homogéneas. La única manera de averiguar si es posible es intentarlo con todos nuestros medios y con todas nuestras fuerzas. Y eso es lo que estamos haciendo en la Bienal: intentar con todas nuestras fuerzas y uniendo lo público, lo privado y lo social, mostrar que no nos resignamos a vivir en una sociedad donde estamos enfadados, enfrentados y donde al que piensa distinto se le considera un enemigo.

-¿Qué ventaja tiene Avilés en este nuevo experimento que es la Bienal?

-En Avilés hay varias cuestiones que se han hecho antes de empezar la Bienal, entre ellas escuchar, escuchar y escuchar, y trabajar con agentes locales, entender lo que estaba sucediendo aquí y entender la historia de la ciudad. Avilés demuestra que es posible cambiar y positivamente en muchos aspectos. Evidentemente no hay ningún lugar idílico en el mundo, pero en Avilés se han hecho transformaciones muy importantes que nos inspiran. Este tipo de ciudades tienen una escala donde una Bienal puede tener una presencia amplia. Hay 13 espacios expositivos y nos ha permitido tener una presencia en el espacio público muy amplia. Creo que Avilés también representa las contradicciones y las dificultades a las que nos enfrentamos. Hay una industria que también tiene que acabar de hacer una transición hacia un escenario de industria limpia, con buenos empleos, etcétera; hay una relación urbano-rural que se está rehaciendo, hay también problemas sociales que nos afectan a todos y que aquí tienen una expresión particular. Es un escenario en el que se vive y se representan muchas de las contradicciones y de las posibilidades de nuestro tiempo.

-La bienal ha contado con espacios como del parque Ferrera.

-La Bienal tiene la intención de plantear que los espacios públicos como los jardines, las plazas, las bibliotecas, que son lugares idóneos para encontrarnos, para hablar de lo que nos importa y para hacerlo con unas condiciones de sosiego, de apertura, como las que necesitamos. El hecho de una conversación sin tabiques en un parque tan fantástico como este ha sido un descubrimiento que nos encantaría propagar a muchos otros parques y jardines de cualquier ciudad o pueblo de España.

-¿Y la próxima Bienal Climática dónde será?

-La próxima... Hay candidatos.

-Ya ha comentado que no será ni Madrid ni Barcelona y entiendo que tampoco Sevilla, Valencia o Bilbao.

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-La intención son ciudades con algunas similitudes con Avilés. Tuvimos un encuentro de ciudades en Avilés y cualquiera de las ciudades de las que vino puede ser: Lucena en Córdoba, la capital de Huelva, Viladecans en Barcelona, es el tipo de ciudad donde, independientemente del color político y esto es muy importante, encontramos con que sus responsables ven que este tipo de esfuerzo merece la pena.