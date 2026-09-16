El dique del Puerto de Avilés, listo para soportar nuevos y virulentos temporales

El dique del Puerto de Avilés ya está listo para recibir los embates de nuevos temporales. El buen tiempo ha permitido acelerar las obras de refuerzo, que supuso la colocación de 438 bloques de hormigón en masa de 20, 60 y 70 toneladas para reforzar el espigón de abrigo de San Juan, con una inversión de 3,7 millones de euros. La previsión es que las labores se terminen por completo a finales de este mes.

La actuación tiene como objetivo mejorar la resistencia de esta infraestructura estratégica frente a la creciente intensidad de los temporales marítimos. Por eso, estos trabajos se enmarcan en el plan de la Autoridad Portuaria para adaptar sus infraestructuras a los efectos del cambio climático, reforzando la seguridad y la capacidad operativa del puerto ante un escenario de temporales marítimos cada vez más exigente.

La ejecución

El 20 de julio concluyó la fabricación, junto al propio dique, de dichos bloques. A continuación, se completó el montaje de la grúa de gran tonelaje que se encargó de su colocación. Se trata de un equipo con una capacidad máxima de elevación de 600 toneladas y un radio de trabajo de hasta 50 metros. Debido a sus dimensiones, fue necesario transportar por separado cada uno de sus componentes mediante 16 transportes especiales y ejecutar su montaje durante una semana.

La pinza de la grúa incorpora un geolocalizador que permite al operador colocar cada bloque en el punto previsto, tanto en superficie como bajo agua.

Los trabajos arrancaron con la colocación de los bloques de 60 toneladas en el cuerpo central del dique: el último de estos bloques se instaló el martes 18 de agosto. El jueves 20 de agosto comenzó la instalación de los primeros bloques de 70 toneladas en el morro. Y, finalmente, se colocaron los bloques de 20 toneladas en el arranque de la infraestructura, completando así el refuerzo programado en el proyecto.

Han finalizado también los trabajos de colocación de la baliza del dique -desplazada durante la colocación de los boques de 70 toneladas- a su posición definitiva. A continuación, se procederá al acondicionamiento de la explanada donde se fabricaron los bloques restituyendo su cobertura de tierra original.

Temporales más virulentos

Olga Sánchez Luzón, jefa del departamento de infraestructuras de la Autoridad Portuaria de Avilés, explicó que "el cambio climático es un hecho constatado y constatable en el Puerto de Avilés. Hay dos variables que venimos observando que no dejan de crecer en los últimos años: una de ellas es el nivel medio del mar y la otra es la altura de ola en los temporales marítimos.

"El crecimiento del nivel medio del mar está provocando inundaciones puntuales en zonas portuarias cuando coinciden pleamares vivas con situación de borrasca. Y la altura de ola en los temporales marítimos, cada vez más virulentos, están provocando aterramientos de la canal de entrada, averías en el dique de abrigo, etcétera", añadió.

La Autoridad Portuaria ha activado un Plan de Adaptación de Infraestructuras ante el Cambio Climático para "prepararnos a futuro ante estas nuevas condiciones climáticas y continuar operando en toda la zona de servicio en condiciones de seguridad. La obra del refuerzo del dique es la primera medida de adaptación que hemos tomado. Hemos reforzado dicho dique con bloques de hormigón en masa de mayor peso y tamaño que los originales para que resistan estos nuevos temporales marítimos con mayores alturas de ola. Cada uno de los 438 bloques que hemos colocado en esta ocasión, tienen más de 10 toneladas de peso adicionales con respecto a los pesos de los bloques originales", señaló Sánchez Luzón.

La próxima intervención tendrá que ver con la elevación de algunas zonas de tierra en los muelles para hacer frente a esta subida del nivel medio del mar.

Las obras de adecuación del dique de abrigo de San Juan, de 438 metros de longitud, comenzaron el 3 de marzo, con un presupuesto de adjudicación de 3.732.323 euros, un plazo de ejecución de ocho meses y están siendo ejecutadas por la empresa OGENSA, Obras Generales del Norte, S.A.