Gozón planta cara a la soledad: "Activos y Acompañados" crece y abre una cuarta jornada semanal

El Ayuntamiento de Gozón ha decidido reforzar el programa "Activos y Acompañados" después de la buena acogida obtenida desde su puesta en marcha y del progresivo incremento del número de usuarios. La iniciativa, promovida por la Concejalía de Acción Social, cuenta ya con más de 40 personas, mayoritariamente mujeres, y estrena una jornada adicional los martes por la tarde. El proyecto, de carácter gratuito, pretende prevenir la soledad no deseada, favorecer las relaciones sociales y generar espacios de encuentro entre los vecinos del concejo.

Las sesiones se desarrollan en el Salón de Actos de la Biblioteca de Luanco, que concentrará cuatro jornadas de actividad cada semana. Los encuentros tendrán lugar los lunes y viernes, de 10.00 a 11.30 horas; los martes, de 16.00 a 17.30 horas; y los jueves, de 18.00 a 19.30 horas. La programación incluye ejercicios de estimulación cognitiva, con juegos de memoria, lenguaje, cálculo y razonamiento, además de propuestas vinculadas a la lectura, el debate y la reflexión. A ello se suman actividades encaminadas al desarrollo de habilidades sociales y a la promoción de hábitos saludables.

Uno de los aspectos que el Ayuntamiento quiere mantener es precisamente la flexibilidad del proyecto. Los participantes no están obligados a acudir a todas las sesiones, sino que pueden escoger aquellas jornadas que mejor encajen con su disponibilidad. Desde la Concejalía de Acción Social remarcan que "Activos y Acompañados busca ser un espacio de encuentro y acompañamiento, en el que las personas puedan compartir experiencias, aprender y crear nuevos vínculos".

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La nueva edición comienza este 16 de septiembre y mantiene abierto el acceso a nuevos usuarios hasta cubrir las plazas disponibles. Las inscripciones pueden realizarse directamente en el Salón de Actos de la Biblioteca de Luanco durante los días en los que se celebra la actividad. Las personas interesadas en obtener más información pueden dirigirse a Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gozón, a través del teléfono 985 88 35 08. Con esta ampliación, el área que dirige Alba Escandón busca consolidar una iniciativa que ha ido ganando participantes desde su implantación y que convierte la biblioteca luanquina en un punto periódico de convivencia.