El Tribunal de Cuentas constata el "incumplimiento manifiesto" de la rendición de cuentas de la Mancomunidad de Avilés, como denuncia el PP

El Tribunal de Cuentas ha remitido un requerimiento formal a la presidenta de la Mancomunidad Turística Comarca Avilés, Raquel Ruiz, al no haber rendido las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, según ha asegurado el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Avilés. Es la respuesta a la denuncia formal que presentó su portavoz, Esther Llamazares, ante dicho organismo por presuntas irregularidades en la gestión económico-financiera del órgano supramunicipal.

"El dictamen de la Secretaría General del Tribunal de Cuentas resulta demoledor y ratifica punto por punto las advertencias realizadas por el PP", asegura Llamazares. Y añadió que "el propio Tribunal califica textualmente como un 'incumplimiento manifiesto de los plazos de rendición de cuentas'» que vulnera de forma reiterada la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Rendición de cuentas

Según la portavoz del PP, el "Tribunal de Cuentas acredita un auténtico régimen de opacidad en la contratación y en los acuerdos de la entidad", y concreta Llamazares una "ocultación de contratos", porque la Mancomunidad "no ha remitido al Tribunal de Cuentas las relaciones anuales de contratación de los ejercicios 2017, 2021, 2022, 2024 y 2025, infringiendo de manera directa la Ley de Contratos del Sector Público". A eso se suma la "falta de fiscalización de convenios", porque "según consta en la respuesta oficial remitida por el Tribunal, tampoco se han remitido las relaciones anuales de convenios de los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, vulnerando frontalmente la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público".

Añade Esther Llamazares que "el Tribunal de Cuentas ha dado un plazo perentorio de diez días a la presidencia de la Mancomunidad para que explique las causas que han impedido el cumplimiento de estas obligaciones legales, advirtiendo de la apertura del cauce para adoptar las medidas sancionadoras y legales previstas en la Ley Orgánica y la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, habiendo dado ya traslado del expediente a la Sección de Enjuiciamiento".

Opacidad

·«Esto ya no es una denuncia del grupo popular; es la constatación oficial y documental del máximo órgano fiscalizador del Estado de que la Mancomunidad Comarca Avilés ha estado operando en un limbo de absoluta impunidad y descontrol durante más de un lustro», ha aseverado Llamazares.

En cuanto a la gestión del ente supramunicipal, la portavoz del PP afirmó que su presidenta, Raquel Ruiz "ha convertido a la Mancomunidad en una institución opaca donde nadie sabe cómo ni en qué se gasta el dinero público».

"Cuando es necesaria la intervención del Tribunal de Cuentas ante la gravedad de los hechos y fijar un ultimátum bajo apercibimiento legal, la única salida digna es la asunción inmediata de responsabilidades políticas al más alto nivel. Raquel Ruiz no puede permanecer ni un minuto más al frente de una entidad a la que ha sumido en el descrédito institucional más absoluto. Si ella no dimite por decencia política, quien la sostiene en su cargo debe cesarla de inmediato», concluyó Llamazares.