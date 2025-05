Jesús Alonso, presidente de Idesa: "Operar desde Asturias tiene ventajas competitivas frente a otras localizaciones"

Jesús Alonso Villarón (Avilés, 1970) es presidente de Idesa y del consejo de administración de Daniel Alonso Grupo desde 2015. Es el tercer hijo de la saga y concede esta entrevista a LA NUEVA ESPAÑA antes de recoger el premio "Industria 2025" de la Cámara de Comercio de Avilés, en reconocimiento a su trayectoria y su apuesta por la generación de riqueza y de empleo en la comarca y en Asturias.

Idesa nació como oficina técnica y comercial para apoyar a los talleres de fabricación en el sector de Oil & Gas. ¿Puede resumir la transformación en estos años?

La compañía ha vivido una evolución profunda desde su nacimiento en 1993. Nacimos como una pequeña oficina técnica y comercial y hoy diseñamos y fabricamos equipos a presión de gran tamaño y complejidad, desarrollamos soluciones modulares para plantas industriales y ejecutamos la construcción completa de instalaciones industriales en sectores estratégicos. Esta evolución ha sido posible gracias a una apuesta decidida por la innovación, la internacionalización y el desarrollo del talento, lo que nos ha permitido competir al más alto nivel en los principales mercados industriales del mundo.

¿Cuáles son sus cifras económicas, de facturación y empleo?

Contamos con una facturación anual próxima a los 70 millones de euros y una plantilla media que supera las 250 personas, entre empleos directos e indirectos, que se ve incrementada cuando tenemos que atender obras en algún destino internacional. Nuestra actividad tiene un importante efecto tractor sobre el tejido industrial asturiano, gracias a la colaboración con talleres, proveedores locales, Universidad, centros tecnológicos y diversas Administraciones. Esta integración refuerza no solo la competitividad del sector, sino también nuestro firme compromiso con el desarrollo económico y tecnológico de Asturias.

La exportación es clave para ustedes: ¿Qué porcentaje representa y a qué países?

Más del 90% de nuestra actividad está destinada a la exportación. Nuestros productos están presentes en más de 60 países en los cinco continentes, colaborando de forma recurrente con grandes compañías de EE.UU., Canadá, Alemania, Noruega, Dinamarca, Australia... En cuanto a servicios, actualmente concentramos actividad en Europa.

En 2020 constituyeron un centro tecnológico y desde entonces han desarrollado muchos proyectos de innovación colaborativa con la Universidad, centros tecnológicos y empresas. ¿Qué balance hace de esa apuesta por la innovación?

La creación de Idesa Technology & Research Center (IDESA TRC) ha marcado un auténtico punto de inflexión en nuestra evolución. Con un equipo multidisciplinar de más de 25 profesionales, este centro impulsa la mejora continua de nuestros procesos internos, la digitalización de la compañía y el desarrollo de nuevos productos alineados con los retos de la transición energética. En la última década, Idesa ha participado en más de 70 proyectos de I+D, de los cuales tenemos 12 en curso, todos en colaboración con universidades, centros tecnológicos y empresas de referencia nacional y europea. Se enmarcan en programas regionales (liderados principalmente por Sekuens), nacionales como CDTI Misiones y Transmisiones, PERTE Naval y PERTE H2, y europeos como RFCS y Horizon 2020.

¿Qué porcentaje de I+D sobre ventas destina IDESA a innovación?

En los últimos cinco años, nuestra inversión en I+D ha superado el 2% anual sobre la cifra de negocio, lo que refuerza nuestro compromiso con el desarrollo tecnológico como vía para la competitividad.

¿Como evalúa el ecosistema de innovación en Asturias?

Ha experimentado una evolución muy positiva en los últimos años, fruto de una creciente toma de conciencia por parte del tejido empresarial sobre la necesidad de apostar por la innovación como motor de competitividad. La creación de la Consejería de Ciencia y el impulso de Sekuens han tenido un impacto directo y tangible, como demuestra el aumento de centros de I+D empresariales en la región. En Idesa consideramos que la colaboración público-privada es clave para consolidar esta dinámica, y por ello mantenemos una actitud proactiva en la cooperación con universidades, centros tecnológicos, administraciones y otras empresas.

¿Les crea ventajas competitivas sobre otras localizaciones regionales con las que compiten?

Sin duda, operar desde Asturias nos aporta algunas ventajas competitivas frente a otras localizaciones, especialmente si tenemos en cuenta que en Idesa competimos en un entorno global, donde países asiáticos ofrecen costes laborales muy reducidos y menores exigencias medioambientales. En este contexto, la innovación se convierte en nuestra principal vía de diferenciación, tanto en los procesos y productos como en la forma de abordar cada proyecto. Asturias nos brinda un entorno industrial consolidado, acceso a talento altamente cualificado gracias a la Universidad de Oviedo, una red de centros tecnológicos de referencia y un ecosistema de colaboración público-privada sólido que impulsa la I+D+i. Todo, enmarcado en una buena calidad de vida, con un entorno natural envidiable que también contribuye a atraer y retener talento.

¿Que ofrece Idesa para abordar la transición energética?

Ponemos al servicio de la transición energética todo el conocimiento acumulado en más de tres décadas. Hemos desarrollado productos orientados a este nuevo paradigma, como tanques de hidrógeno, captura de carbono, almacenamiento criogénico de GNL (gas natural licuado), y plantas modulares, con el mismo estándar de calidad y fiabilidad que siempre nos ha definido.

¿Cómo compite en grandes proyectos, como, por ejemplo , con los tanques de almacenamiento de CO2 e Hidrógeno verde?

Nos desenvolvemos en un entorno global cada vez más competitivo y exigente, donde los grandes proyectos requieren no solo capacidades técnicas, sino también una estructura organizativa sólida, un riguroso cumplimiento normativo y una ejecución precisa dentro de plazos muy ajustados. Idesa compite ofreciendo una combinación de ingeniería y procesos de fabricación robustos y una notable capacidad de adaptación, lo que nos permite dar respuesta a las necesidades específicas de cada cliente y proyecto. Contamos, además, con una ventaja logística estratégica: nuestras instalaciones en Asturias tienen acceso directo al mar, lo que facilita la fabricación y envío de equipos y módulos de gran tamaño a cualquier parte del mundo con mínimas restricciones en origen. Sin olvidar que nuestro principal activo es el equipo humano: profesionales cualificados, comprometidos y con visión, que han sabido adaptarse a un mercado en constante evolución y ofrecer soluciones reales y diferenciales.

¿Podría compartir algunos casos de éxito de los últimos años?

Nuestra apuesta constante por la innovación ha sido clave para consolidarnos como referentes en la fabricación de equipos de gran tamaño y alta complejidad. En los últimos años, hemos seguido suministrando equipos a presión que cumplen con los más altos estándares de calidad y seguridad para las principales compañías energéticas a nivel mundial. Si tuviera que destacar un proyecto en particular, sería la planta de BioGNL en Alemania, la mayor de Europa en su categoría, desarrollada por nuestra unidad de negocio IDESA Industrial Plants (IDIP). Este proyecto pone de manifiesto nuestra capacidad para ofrecer soluciones modulares, sostenibles y a gran escala. Además, participamos activamente en proyectos internacionales de almacenamiento de CO (monóxido de carbono), GNL (gas natural licuado) e hidrógeno, en línea con nuestro firme compromiso con la transición energética. Estos proyectos reflejan nuestra capacidad de anticipación y adaptación en un mercado global en permanente transformación.

Nuevas oportunidades

El sector emergente de defensa, ¿presenta oportunidades para Idesa?

Aunque tradicionalmente nuestra actividad se ha centrado en el sector energético, consideramos que la defensa debe entenderse en un sentido más amplio, que va más allá de las capacidades estrictamente militares. Hoy en día, la protección y mantenimiento de infraestructuras críticas, sean energéticas, industriales o logísticas, es un componente esencial de la seguridad nacional y estratégica. Desde esa perspectiva, empresas como Idesa pueden desempeñar un papel relevante en el refuerzo de esas infraestructuras. El sector de defensa es, por tanto, un ámbito que observamos con interés, convencidos de que nuestro conocimiento puede aportar valor en un entorno que exige cada vez más tecnología, fiabilidad y capacidad de respuesta ante situaciones críticas.

Otra unidad de negocio de Idesa es Industrial Plants. ¿Cuál es su contribución a la empresa en términos cualitativos y cuantitativos?

Nace con el objetivo de ofrecer soluciones integrales en el ámbito de la construcción industrial, abarcando el diseño, la ingeniería de detalle y la modularización y el montaje de plantas. Su enfoque está basado en la ejecución de proyectos con un alto grado de integración y eficiencia, lo que permite reducir plazos, minimizar riesgos en obra y optimizar costes para el cliente. Desde su creación, IDIP ha contribuido significativamente a la diversificación del negocio, posicionándonos como fabricantes de equipos de gran tamaño y como un proveedor integral de soluciones industriales complejas. Además, IDIP ha permitido a Idesa acceder a nuevos mercados y clientes internacionales, gracias a su capacidad para ejecutar proyectos en entornos exigentes tanto en España como en países como Alemania, Reino Unido, Noruega o Suecia. En definitiva, IDIP ha fortalecido nuestra propuesta de valor como grupo industrial, al tiempo que ha mejorado nuestra competitividad y flexibilidad en un mercado cada vez más orientado a soluciones completas y sostenibles.

Idesa se mantiene como patrono del centro tecnológico Idonial. ¿Cómo evoluciona el nuevo plan estratégico?

La compañía mantiene su compromiso como patrono y seguirá colaborando activamente en su desarrollo. Creemos firmemente que Idonial debe desempeñar un papel clave en el fortalecimiento del ecosistema tecnológico e industrial de Asturias, y por ello respaldamos todos los esfuerzos orientados a reforzar su posicionamiento estratégico. Dicho esto, y dado que el nuevo plan estratégico aún se encuentra en fase de desarrollo, no estimo oportuno realizar valoraciones públicas en este momento. Es tiempo de trabajar con rigor, responsabilidad y visión de futuro, y en ese camino pueden contar plenamente con Idesa.

¿Se requiere una estrategia industrial para Asturias?

La industria es un pilar esencial para el desarrollo económico y social de cualquier territorio, y Asturias no es una excepción. El sector industrial genera empleo de calidad, impulsa la innovación y contribuye decisivamente a la generación de riqueza. No apostar por la industria sería no apostar por el futuro. Por eso, creemos que es imprescindible contar con una estrategia clara y decidida, que respalde a las empresas industriales, favorezca la inversión y fomente la colaboración público-privada..

La industria atraviesa un momento de gran incertidumbre. ¿Cómo visualiza el futuro de la compañía a corto y medio plazo?

Es innegable que la industria atraviesa un momento de gran incertidumbre, marcado por un contexto geopolítico complejo, una creciente competencia internacional, especialmente desde países asiáticos con menores exigencias regulatorias, y la ausencia de barreras efectivas en el mercado europeo para frenar prácticas claramente desleales. Esta situación provoca que muchos proyectos se ralenticen o incluso se cancelen, afectando directamente la planificación y competitividad de empresas como la nuestra. Frente a este escenario, es fundamental contar con un respaldo sólido por parte de las instituciones, nacionales como europeas, que garantice condiciones de competencia equitativas y apueste decididamente por preservar y fortalecer la capacidad industrial propia. A pesar de ello, somos optimistas y confiamos en que seguirá habiendo oportunidades significativas para empresas con capacidad tecnológica y visión de futuro. En Idesa, mantendremos nuestra apuesta por la innovación, la excelencia operativa y la diversificación para consolidarnos como un socio de referencia en los grandes retos del presente y del futuro.

La compañía ha recibido múltiples premios. ¿Qué representa el de la Cámara de Avilés?

Es muy especial para nosotros. Cuando los galardones llegan de nuestra propia comarca, donde llevamos más de 25 años desarrollando nuestra actividad, se sienten aún más cercanos y significativos. Este premio es además de un orgullo, una motivación para seguir aportando valor, generando empleo de calidad y contribuyendo al desarrollo económico y social de Avilés y Asturias.