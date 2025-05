La Curtidora, el mayor centro de empresas de Asturias, cumple 30 años con éxito de cifras: inspiró a 800 firmas e impulsó 2.200 empleos

El Centro de Empresas La Curtidora está de aniversario. Celebra su 30.º cumpleaños. Por aquel entonces se le denominaba "hotel de empresas", y en el imaginario popular se suponía que era un hotel donde se alojaban empresarios. Nada más lejos de la realidad. A día de hoy ha alcanzado la excelencia a nivel nacional, situándose en las mejoras cotas del país no solo por el número de empresas creadas sino también por los servicios que ofrece y por el índice de supervivencia de las empresas que nacen con su sello, muy superior a la media nacional.

Ana Lamela, directora de La Curtidora, explica el éxito con cifras, como que en 10.000 metros cuadrados dedicados al apoyo empresarial, La Curtidora es el mayor centro de empresas de Asturias y ha contribuido a crear más de 2.200 empleos. Aún hay más. "En sus más de 30 años de trayectoria, ha prestado servicio a más de 800 empresas, de las cuales 534 estuvieron alojadas en sus instalaciones y 302 domiciliadas. Y el 69,3 % de las empresas alojadas fueron de nueva creación", asegura con orgullo. Y es que esto significa que La Curtidora "ha consolidado un ecosistema emprendedor dinámico y sostenible, que perdura incluso tras la salida de las empresas del centro".

Los socios de Trelia Data / M. Villamuza

Un ejemplo es Ana Abati, cofundadora de Ábside Studio, una empresa de publicidad creativa que nació en La Curtidora en 2016, que se trasladó a un estudio en el centro de Avilés en 2022 y aumentó su plantilla hasta las 16 personas. Pero sigue vinculada a La Curtidora. "Visitamos todos los centros de empresas de Asturias, pero en cuanto entramos en La Curtidora... me encantó. Supe que era nuestro sitio", relata esta empresaria nacida en Valencia, de padre asturiano y que cambió el domicilio de su empresa y el suyo particular de Oviedo a Avilés cuando entró en "el mundo Curtidora".

Javier Llorente e Iñaki Núñez, ayer, en La Curtidora. / Mara Villamuza

"No es solo el espacio, es que encuentras toda la ayuda que necesitas, no solo para empezar, sino para crecer. Consigue generar un círculo emocional del que no te puedes desprender", asegura.

Ese mismo vínculo es el que tiene "enganchados" a Javier Llorente e Iñaki Núñez, fundadores de SolucPro, una firma de venta e instalación de equipos audiovisuales dentro del mercado broadcast. Son los más veteranos del centro empresarial. Su otra empresa entró en crisis y decidieron montar su propia firma en Avilés, su lugar de residencia. "Aquí lo tienes todo, y existe una interrelación profesional y personal que sería muy difícil encontrar en otro sitio", explica Llorente. Tal es su vínculo que participa en las visitas de centros educativos a La Curtidora. "Les abrimos los ojos a quienes quieren emprender. No es fácil, necesitas un respaldo económico. Pero aquí te ayudan en todo el proceso", afirma.

Luis Garcia, Modesto García y Ángel Ayesta son Trelia Data, creada en 2021 y ganadora de varios premios. "Aquí tenemos servicios, comodidad, contactos, ayuda...Y un ecosistema de relaciones muy importante en el mundo de la empresa, además de facilitarnos información y apoyo para optar a programas de I+D", resumen.

Ana Abati, en el centro de empresas. / Mara Villamuza

Arsenio Valbuena ya ha puesto en marcha varias iniciativas empresariales sin moverse de La Curtidora. Una de ellas es Elinor Internacional, dedicada a la prevención.

"No hace falta vivir en Madrid o en Londres para impulsar tu negocio. La Curtidora ofrece tantas ventajas que te facilita la vida. Soy un fan de La Curtidora, aunque si puedo aportar algo, diría que hay que dar un paso más allá en la incorporación de tecnología".

Nuevos perfiles

Aunque los usuarios, emprendedores y empresarios consolidados, son "fans" de La Curtidora, el perfil ha ido variando en los últimos años. Su directora señala que "se han producido avances significativos: ha aumentado el número de empresas lideradas por mujeres (un 7 %), la media de edad de las personas emprendedoras se sitúa en 39 años, y el 79,9 % cuenta con formación superior. Además, cada empresa ha tenido históricamente una media de cuatro trabajadores".

También el perfil de las empresas se adapta a los nuevos tiempos. "Mirando al futuro, el crecimiento empresarial estará estrechamente ligado a la integración de la inteligencia artificial en los procesos de negocio", avanza Ana Lamela. Por eso La Curtidora también trabaja para adaptarse a las nuevas necesidades.